Pellicer elogia a López Toca: "Es de los mejores árbitros de Segunda"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, rompió una lanza en favor del árbitro elegido para arbitrar el partido ante el Huesca. La semana se agitó después de que la Real Federación Española de Fútbol designase para el trascendental encuentro a un colegiado santanderino y adscrito al comité cántabro, José Antonio López Toca. El Racing comenzaba la jornada como el rival más cercano de los blanquiazules y eso despertó algunas suspicacias que el técnico valenciano trató de eliminar.

“Mi opinión profesional es que creo que en esta jornada, si hay un partido señalado en rojo por la presión por lo que nos estamos jugando que es el Málaga-Huesca, y si lo ponen a él es porque es uno de los mejores árbitros de la categoría. Hace falta mucha personalidad y creo que sería muy torpe por parte del estamento arbitral no poner un árbitro que ellos no piensen que puede aguantar esta presión. Mi opinión es que es de los mejores. Hace poco arbitró un Levante-Mirandés también. Hay que bajar la tensión. No me importa el lugar de nacimiento, sino lo profesional dentro de la honestidad de cada uno", argumentó el entrenador de Nules, que insistió en abandonar debates estériles o que no aporten.

López Toca y el Málaga

López Toca se ha cruzado tres veces ya con el Málaga esta temporada. En la jornada tercera fue el árbitro del partido en el campo del Mirandés, que fue el primer triunfo blanquiazul en el curso y el único con Pablo Guede (1-3). Después llegarían la derrota en Cartagena por 2-1, cita en la que expulsó a Esteban Burgos a los 22 minutos de partido, y el empate en Ibiza por 1-1.

La primera vez que López Toca se enfrentó al Málaga fue en el dichoso y recordado Málaga-Reus del 6 de enero de 2019 y que se saldó con durísima derrota por 0-3 contra un conjunto que había descendido administrativamente. La siguiente vez que se cruzaron fue una temporada después en el campo de la Ponferradina, otra derrota más de los malacitanos.

Después logró el Málaga tres victorias consecutivas con el cántabro al mando, todas en La Rosaleda. Ante el Deportivo (1-0 en la 2019/2020), Castellón (3-0, en la 2020/2021) y Girona (2-0 en la 2021/2022). El curso pasado también afrontó el Real Sociedad B-Málaga (2-0 para el filial vasco).