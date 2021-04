Sergio Pellicer no podía disimular su satisfacción por el triunfo cosechado por su equipo ante el Lugo. Es un paso muy grande hacia la permanencia, que es el objetivo pero no el final de trayecto, según el técnico malaguista.

"Estamos dando el callo durante todo el año, siempre hemos competido. Ha habido rachas, en una temporada tan larga es fácil encadenar derrotas, pero sólo tenemos dos seguidas de tope. Estamos sumando más de tres en tres y es la diferencia con el año pasado, eso nos hace estar mejor. Todas las circunstancias que se han dado, como el cambio de Luis Muñoz por lesión, lo han hecho más difícil. Era el partido que tocaba, el rival se jugaba mucho. Era un partido muy igualado, era un combate de boxeo. Hemos pasado de la jugada que era más clara que un penalti de Benkhemassa a casi un 1-0. Le hemos dado un buen bocado al objetivo. Queda aún. Son los tres puntos y el average ante un rival directo, es un gran botín", explicaba Pellicer en la sala de prensa del Anxo Carro.

"Tenemos el tema de Luis Muñoz y a ver cómo es el próximo rival, que viene en una situación límite y tratamos de sellar el objetivo, sin dejar de ser ambiciosos y después ilusionarnos y ojalá lo consigamos pronto", proseguía Pellicer, que quiere dar valor a lo que está haciendo el equipo: "Cuando hay ventanas de selecciones hay virus FIFA para algunos, nosotros tenemos el Virus Liga siempre. El juego puede gustar más a uno u otro, pero el equipo sabe a lo que juega. Se lesiona Luis Muñoz y sale Benkhemassa, trastoca las ventanas de cambio y por eso salieron más tarde Joaquín y Cristian. Hemos sacado a Stefan para mandar un mensaje, que íbamos a por el partido porque eran tres puntos eran muy importantes. Estos tíos son unos animales, se entrenan como si no hubiera mañana, con lesiones, sanciones... Son unas bestias. En las circunstancias que estaba el club es de alabar y la pena es que la afición no esté en La Rosaleda. Hay que felicitar a este grupo. Hay que estar alerta, pero hemos dado un paso muy importante".

"Las matemáticas son como son. Queda sumar y ya el partido siguiente. Todos los equipos nos jugamos mucho, aunque estemos ahora en zona tranquila, no hay un rival fácil. Queremos estar en las posiciones de arriba porque la historia del club lo exige, pero hay que certificar el objetivo para ser ambicioso. Ahora tenemos la lesión de Luis, hay mala suerte porque se lesionan jugadores que están en el mejor pico de forma del año. A partir de la jornada 34 con este bicho del Covid-19 puede haber situaciones en las que puedes perder puntos si tienes un brote. Ahora quedan nueve finales, la primera contra el Albacete", continuaba Pellicer.

Repartía elogios el de Nules para todo el equipo. "Me alegro por todo el grupo. David Lombán venía del Covid-19, sólo ha entrenado una semana con carga, pero se nota su profesionalidad, cómo se ha cuidado. Stefan nos va a ayudar, cada vez lo vemos mejor, ya lo decía en la previa. Hay que felicitar a todo el grupo, somos muy resultadistas, pero los veo trabajar y han sido capaces de ganar a un equipo que estaba a un minuto de cambiar su tendencia ante el Girona y no pudo concretar. Seguramente ganará dos partidos y saldrá de esa zona. Son estados de forma y anímicos. Nos hemos recuperado del injusto, por abultado, golpe ante el Almería. Los cambios nos han dado un plus. Para el próximo partido habrá que usar la cabeza y ver qué podemos tener. Cuando entra el doctor en mi despacho me pongo a temblar".

"Estamos cerca y por tele se habrá podido comprobar", decía Pellicer cuando se le cuestionaba por el gol anulado al Lugo en la primera mitad, al tiempo que respondía por los grandes números lejos de La Rosaleda: "Fuera de casa los números están ahí. Desde esa primera victoria tan importante del Castellón hemos dado pasos adelante fuera de nuestro estadio. Si tuviéramos los números como local iguales estaríamos en play off. Jugamos más tranquilos no teniendo que llevar el peso, a lo mejor puede ser que estemos cómodos. Pero competimos igual en casa o fuera".