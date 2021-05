Se vio a un Sergio Pellicer muy cansado en la sala de prensa tras el partido en La Rosaleda y el empate cosechado por los blanquiazules ante el Mallorca. "Estoy cansado, agotado, como todo equipo", decía el castellonense, que ve como están muy próximos al objetivo de la permanencia tras un duro año: "Cuando fuimos a Tenerife y cómo fuimos, pensar ahora como estamos. Nadie lo imaginaba. Creo que la clave debe seguir siendo el pensar en el día a día. Si hubiéramos pensado lo que nos queda... seguramente no estaríamos ahora con 50 puntos. Jugar con lo que teníamos y que queda uno se sintiera protagonista, sin excusas. Estamos agotados pero nos quedan 20 días y cuatro partidos".

"Creo que siempre hemos tenido equilibrio, mi cuerpo técnico estamos orgullosos del equipo, de todos, los que participan menos y más. Como una montaña rusa. Estamos manteniendo una regularidad. Nos hemos sabido recomponer. Esa es la clave del día a día. El éxito sólo existe en el diccionario. Aquí hay trabajo y trabajo. Desde la humildad no queda otra que pensar en Oviedo. Nos ha ido muy bien pensando en el día a día. Ese es el reto. Estamos orgulloso de los jugadores y es una pena que la afición no pueda ver a los jugadores. El espíritu y alma del equipo lo hemos recuperado. Orgullo del grupo", explicaba el entrenador del Málaga CF.

Pero Pellicer no quiere hablar aún de permanencia y por ende, de su renovación: "Creo que tenemos que tener claro, si hubiéramos conseguido la victoria dejaríamos todo claro esta semana. El fútbol nos da muchas lecciones de vida. Hasta que no esté claro, tenemos la experiencia del año pasado. Que en el último tramo se vieron salvados y se vieron en un desenlace que no quiere nada. Estamos muy cerquita. Tanto el club como Sergio van a hablar y dejar todo claro".

Sobre su renovación, el entrenador blanquiazul negó que hubiera más ofertas y solo apuntó que están esperando el momento oportuno: "No es cuestión de ofertas. Tenemos que pensar en el equilibrio, cuando esté todo cerrado a nivel clasificatorio. No es tema de negociación, todo tiene que llevar su tiempo. Sabemos cómo se maneja todo. Hay mucho desgaste, llevo año y medio de muchísimo desgaste. Hay que pensarlo todo bien. Hay mucha complicidad, mucha transparencia, con todos, con Manolo y José María. Soy una persona discreta, me mantengo al margen. Para mí es un orgullo estar en el Málaga y que cada vez salgan jugadores jóvenes. Es un orgullo también por los veteranos. El grupo humano que tenemos es lo más importante. Si hubiésemos ganado hoy seguro que tendríamos la decisión hecha esta semana. Todo debe ir paso a paso".

En lo referente al partido, Pellicer comentaba que fue "un puntazo" y que se han quitado "ese reto contra los equipos de arriba, lo hemos conseguido". "El equipo estaba apretando haciendo buenas transiciones. Teníamos preparado el cambio de la segunda parte, Luis Muñoz no podía estar los 90 minutos. Con Salva Sevilla muy liberado ha llegado el empate. Los centros nos están penalizando", desarrollaba el castellonense, que vio una gran mejoría tras el descanso: "Con los cambios estuvimos mejor. El equipo hizo un esfuerzo. Ellos han tenido una ocasión clara tras los cambios. Con Luis Muñoz que ha tenido varias acciones acabando en campo contrario. Nos estaba faltando ese extra. El equipo ha demostrado. Mini ha debutado. Hemos acabado com Benítez que hace año y medio estaba con el filial. El fútbol nos da lecciones de vida. A ver si en Oviedo podemos celebrar con mucha más euforia, los jugadores están al límite y poco a poco van a valorar lo que están haciendo".

"Yo creo que no bajan los brazos. Hoy hemos dado un puntillo más, tenemos muchos objetivos, tanto colectivos como individuales. Todos quieren ser protagonistas. Lo que queremos es eso, crear competitividad", comentaba finalmente Pellicer, que ve al equipo preparado para seguir luchando tras la permanencia: "Ahora están el filial y el juvenil que se están jugando cosas. Tenemos cuatro partidos para certificar, superando los puntos del año pasado. De quedar lo más arriba posible. Es muy importante para los jugadores y cuerpo técnico. Mientras más arriba más dinero es para el club. Más lo que representamos, no puedo dejar que salgamos al campo y que no pase nada. A recargar la energía para certificar todo.