No fue el día del Málaga en Son Moix. No tuvieron su día los jugadores y tampoco funcionaron los cambios tácticos que planteó Sergio Pellicer en la segunda parte para revertir la situación ante un Mallorca que jugó a favor de la corriente siempre, apoyado por el marcador. El técnico se mostraba molesto principalmente por las acciones a balón parado, determinantes en el rumbo del partido.

"Más allá del análisis. Un 10 en actitud, de todos los conceptos de juego que queremos, nos ha faltado finalización. El Mallorca es sólido a nivel defensivo. Fuimos un cero a balón parado. Hoy son dos acciones de balón parado. A partir de ahí, podemos hacer muchos análisis. En el desarrollo de juego un 10, para todos, nos han podido faltar cosas...", radiografiaba Pellicer, crítico con esas acciones pero satisfecho en el cómputo global pese al resultado: "Tuvimos varias acciones en las que nos faltó ese último control y último pase. Cambiamos en la segunda parte con Jozabed, nos soltamos con la pelota, pero cuando mejor estábamos vino el segundo gol. El balón parado es una acción muy importante, no estamos siendo efectivos. Me quedo con la actitud y cómo se comportó el equipo, aunque hay mucho que mejorar. Todos los jugadores que han salido lucharon".

Pese a los errores en la zaga de Mejías, Pellicer no quiso señalar a nadie y matizaba: "Aquí ganamos y perdemos todos. Al final competir es de manera individual para el bien del colectivo. Los jugadores lo dieron todo. Nos da rabia porque en esas acciones a balón parado va a haber siempre goles, lo habíamos hablado y trabajado. Equipos poderosos como Mallorca y Espanyol que ganan partidos a balón parado, los equipos con menor poder económico tenemos que ser los que saquemos más puntos a balón parado. Es el gol del pobre".

El cambio de Jozabed por Juande y el nuevo sistema lo explicaba así: "Lo hablamos en el descanso. Me daba rabia hacer un cambio porque el equipo estaba bien, teníamos poco que arriesgar y queríamos seguir apretando con dos arriba. Meter a Jozabed entre líneas para ese último pase en juego ofensivo. Creo que hemos estado bien. Antes del 2-0 el equipo estaba jugando en campo contrario, con el 2-0 el equipo siguió apretando. La jugada del tercero es una acción de mucha calidad del rival".

"Ese estado de rabia es bueno en los jugadores, ante una derrota ante un rival con este poder, con la dificultad de la categoría, significa el hambre del grupo. Humildad no es ser chiquitito. Trabajando con humildad se pueden conseguir cosas inalcanzables", apuntaba Pellicer sobre los gestos de malestar de sus jugadores tras la derrota: "Tenemos que tener un equilibrio. Pensar que tenemos 14 puntos. La rabia que tiene el vestuario ahora me enorgullece. Cuando uno va ganando crece la autoestima, que también hay que controlar porque podemos agrandarnos. Tenemos que controlarlo todo durante la temporada".

Falta de remate

"La falta de capacidad de llegar al punto de remate. Nos faltó eso. En muchas acciones se diluyen por un mal control, un mal pase... en esa última zona. Tenemos que seguir insistiendo. Lo que me preocupa ahora son las acciones a balón parado. El partido tiene un escenario diferente sin ellas. Tenemos que seguir en esas acciones. No tenemos que jugar con el marcador, de ir a por los tres puntos y jugar sin miedo. Creo que ese es el camino para seguir mejorando.

Caye Quintana

"Lo de Caye es un tema de rodilla, esperemos que no sea importante".

No hay rival grande ni pequeño

"Mallorca y Espanyol saben lo que cuesta ganar a cualquier equipo. Vinimos sabiendo el potencial del Mallorca pero a por los tres puntos. Tiene un gran entrenador y plantilla pero no es fácil. Ningún equipo se va a pasear en la categoría. Estamos en continuo aprendizaje. Aquí no hay rival pequeño. En esta categoría no hay tanta diferencia como en Primera División. Las diferencias se ajustan, los equipos están mejor preparados, el tema defensivo es muy importante.

Espanyol

"Jugamos ante el líder, el Espanyol, pero vamos con la clara idea de lograr los tres puntos en casa".