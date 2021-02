Sergio Pellicer, técnico del Málaga, habló en la víspera del encuentro ante el Mirandés, en el que hay opción de ganar dos partidos consecutivos tras mucho tiempo. El técnico, que cumple 50 partidos oficiales al frente del Málaga, tiene claro que no hay lugar al despiste. Mostró su respeto al rival, augura un partido de mucho ritmo y sigue mandando mensajes de pies en el suelo.

"Hay que dar continuidad al trabajo, saber que esta competición no para, cualquier equipo cambia su puntuación en la segunda vuelta. Tenemos que estar siempre en permanente alerta. El Mirandés es uno de los rivales revelación de la categoría. Hemos hecho entrenamientos muy buenos, el compromiso del grupo es altísimo. Hemos trabajado en el transcurso de la semana para dar continuidad", decía Pellicer sobre el viaje a Miranda de Ebro: "Hace tiempo que no conseguimos dos triunfos seguidos. Vamos con esa ilusión, pero con humildad y pies en el suelo. Nos daría más tranquilidad. Ganar ayuda a ganar. Con Hicham hay que ir poco a poco y Cristian sigue tocado, hay continuidad en la lista. Al no jugar el filial esta semana hay margen para llevar a más jugadores".

"Quién nos lo iba a decir a mí y a mi grupo de trabajo", reflexionaba Pellicer al preguntársele por los 50 partidos oficiales en el primer equipo, que cumplirá este lunes: "Es un orgullo estar en el sitio en que estamos. Son 50 semanas de entrenamiento, mucho vídeo y charla, mucho estrés, también mucha liberación. Lo que damanda la competición. Me acuerdo del primer en que llegué, en una situación con mucho ruido externo. Seguimos igual, enfocados en el día a día del entrenamiento. La competición es una trituradora y va más allá. Conseguimos dignificar nuestra profesión con entrega, con horas de trabajo y esa pasión. Este es un juego bonito, pero por muy bien que lo hagas, pues hacer 50 partidos es que has ido cumpliendo objetivos. Queremos que los jugadores crean es el camino. Es lo más importante. Es un orgullo, como entrenador que he sido de cantera, tengo ese sentimiento de pertenencia. Hay muchas anécdotas, ojalá hagamos balance a final de temporada y las podamos contar".

Sobre el rival de este lunes, Sergio Pellicer opinaba que el Mirandés "es un equipo atrevido y dinámico, el que más balones recupera en bloque alto de la Liga, de los más jóvenes de la categoría. Dice mucho del atrevimiento que tiene, manejan muchos registros. Es uno de los equipos que más sorprende. Se ha aclimitadao a estos mercados actuales, con jóvenes cedidos de muy buenas canteras. Está compitiendo a gran nivel contra equipos de mucho más presupuesto. En este mercado abierto es de los que mejor se ha reforzado, no por cantidad sino por calidad. Tiene juego asociativo, juego interior, siempre mira hacia delante. Tienen registros de datos físicos muy parecidos a los nuestros, de los más altos de la categorías. Equipo de mucho ritmo, igual nosotros más directos en transiciones. Quien maneje esos espacios de centro del campo y sea muy preciso sin cometer errores tendrá mucho ganado. Preveo un partido de mucho ritmo porque lo requieren los dos equipos. Va a ser bonito para el espectador. Hay que dar continuidad a lo que estamos haciendo, como el día del Sporting aunque perdimos, que dimos una gran versión. Ellos no han tenido los mejores resultados últimamente, pero no nos podemos despistar".

Cuestionado por la flexibilidad del sistema de juego, que en los últimos partidos ha parecido más efectivo, Pellicer aseguraba que "durante el transcurso de la temporada hemos manejado diferentes dibujos, pero cada partido tendrá un contexto diferente. Somos la plantilla más corta, pero somos el equipo que más jugadores hemos empleado. Es una rueda, con sanciones, estado de forma y lesiones. La idea es clara, apretar arriba, no cometer errores en iniciación y jugar en campo contrario. Sobre todo con la continuidad de los últimos partidos. Pecábamos de cosas que hemos mejorado, pero hay que estar alerta. La idea es la misma que en Tenerife o Castellón al inicio, pero con más ideas y argumentos. Ser protagonista en campo contrario, aunque el rival tiene mucha posesión y es valiente. Queremos que se juegue el partido que nosotros planteamos. Tenemos que conseguir esa victoria que nos dé tranquilidad y sumar".