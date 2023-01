Pellicer: "Quiero guerreros comprometidos para la batalla"

Sergio Pellicer compareció antes del desplazamiento a Gijón en la sala de prensa de La Rosaleda. Reforzó el clásico mensaje de unidad y eliminación de egos en beneficio del equipo y explicó sus primeras sensaciones a cargo del equipo.

Pellicer se hizo cargo también a finales de enero de 2020 del equipo y reseñaba qué se parece y qué es distinto: "Hay similitudes y diferencias. A nivel institucional era todo más complicado, mucho más, también por el formato de la plantilla. Es diferente a todo el exterior, por lo que se vivía en el día a día. Ese reto que asumimos lo sacamos centrándonos en el verde. El club está más asentado a nivel económico e institucional. Hay un nivel de puntuación más bajo y una exigencia. Entonces había que salvar la categoría, ahora el objetivo de principio de temporada era estar peleando por los puestos de arriba. Nunca se puede hacer pronósticos en esta categoría. Es un tema de exigencia, sabemos en el club en el que estamos. Quiero dejar el yo para centrarnos en el nosotros. Lo afrontamos entonces jugando con la Ponferradina, que si no ganábamos nos metíamos en descenso. Ahora es casi una liga de cinco, queda mucho pero la idea es salir poco a poco. Prometer no podemos prometer nada, sólo trabajar. Tenemos que ser nosotros, los profesionales, los que debemos dar todo en el campo".

"Respondería una hora con todo lo que he dicho", respondía el castellonense cuando era cuestionado por el mensaje que había lanzado a los jugadores: "Conozco el club, muchos jugadores que he tenido, muchos nuevos que han llegado tengo el análisis desde fuera, pero nos informamos de todos. Los conozco perfectamente, de entrenadores y directores deportivos que han tenido. Es volver a casa, es mucho más fácil con la gente, conozco cada rincón de La Rosaleda como si fuera mi casa. Hace 7-8 años entrenaba aquí al lado en La Virreina a medio campo. La forma de trabajar ha sido hablar con los jugadores, exponerles y explicarles lo que queremos. Ser un equipo eficaz, práctico, no es lo mismo jugar por los puestos de arriba que en nuestra situación. Hay que ser de los mejores equipos en estas 18 jornadas. No hay más, es resultado puro y duro. Sentar las bases de cómo queremos jugar, gestionar el día a día y darle a la afición, que sufre, el máximo rendimiento y exigencia. Quiero guerreros comprometidos para la batalla. El grupo me ha entrenado perfectamente, pero tenemos que seducirlos para que den el rendimiento en todos los aspectos. En el terreno intentaremos aprovechar el trabajo de Pepe Mel, introduciendo los detalles que pensemos".

"Tenemos que encontrar ese click, conseguir una victoria cuanto antes", ahondaba Pellicer: "Esto va a servir de resistencia. No podemos perder más el tiempo. Hay que sacar el resultado, competir y buscar esa sensación de que la suerte no tenemos que creer en ella, sería nuestro peor enemigo. ¿Quién gana la Champions o la Liga? Los mejores equipos. Los penaltis no son una lotería, es quien maneja mejor el estrés emocional y los mejores porteros. Si somos un equipo muy cohesionado, atacamos de una manera para defender después las transiciones, sabemos cómo queremos hacerlo, tenemos jugadores muy buenos... Hay muchos con experiencia en Primera y no se les ha olvidado".

El rival, el Sporting, tiene ciertos trazos comunes. Un histórico que lleva años en el fango, con un cambio de entrenador reciente. "Cambió de técnico con poco tiempo antes de la Copa. Estaba a tres puntos de la zona caliente, estaban mirando a ocho puntos, han conseguido la victoria y han abierto y ahora tienen tranquilidad. Es un buen ejemplo para nosotros, en el sentido de que una victoria te hace mirar distinto. Hemos analizado el partido de Zaragoza, en el minuto 6 expulsaron a Alarcón y eso lo condiciona, parece que tiene una idea diferente, es otra estructura, pero nos hemos centrado en las imágenes del entrenamiento nuestro, en lo que queremos hacer con el plan de partido que vamos a tener, en nuestra estrategia. Tenemos que potenciar las habilidades del equipo y ocultar las debilidades", proseguía Pellicer

Acerca del once que pondrá en liza en El Molinón, Pellicer señaló que "no voy a decir nada, cuando hay un cambio de entrenador, cada rueda de prensa, no queremos dar información para el rival, no es mentir. Necesito a todos los jugadores, están activos, no tienen claro quién va a jugar y es importante, eso es competitividad diaria, es lo que quiero. Me da esperanza el nivel de intensidad en los entrenamientos que vi. Hay planes de partido distintos. Hace dos temporadas estábamos muy limitados, ahora hay más variedad, podemos iniciar con un buen equipo y acabar con uno mejor. Tenemos que evitar goles en la segunda parte en contra, lo dice en la estadística, tienes que ser regular y estar concentrado 90 minutos porque quien recibe goles en la segunda mitad, pierde. Es concentración, regularidad y fondo de plantilla. Es bonito salir en la foto del once inicial, el jugador es egoísta y quiere ser titular. Para mí el equipo más importante es el que acaba, puede tener más impacto el que juega los últimos 10 minutos que el que juega 80", culminó.