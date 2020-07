Sergio Pellicer compareció tras el empate cosechado en Vallecas, valorando muy positivamente el trabajo y esfuerzo de sus jugadores con un punto que genera un margen de cuatro puntos con el pozo del descenso: "Creo que está demostrado más allá de este partido, la raza de los jugadores. Los protagonistas son ellos, como siempre. No vamos a buscar excusas, vamos a competir con los jugadores que hay. La gente tiene que sentirse orgullosa, si no del juego, sí de la entrega y del equipo sólido. Tercer partido consecutivo con la portería a cero. Un punto más, aunque nos habría gustado la victoria. Están ahora en el vestuario y están todos reventados. Estoy orgulloso. Pero nosotros tenemos que estar en la sombra y ayudarlos en lo que sea necesario".

"El Rayo ofensivamente es el mejor de la categoría. Las estadísticas están ahí. Creo que solo ha estado tres partidos sin marcar gol, hoy es el cuarto. En los primeros minutos sabíamos que iban presionar arriba, no hemos estado cómodos. Nos ha costado aparecer entre líneas. No hemos podido tener la pelota. Sobre el 25', con la profundidad de Cifu, Tete o Renato hemos empezado a jugar en campo contrario. Al final hemos sufrido, el Rayo está hecho para eso, acumulando mucha gente en ataque. Nos ha faltado ese pase para hacer transiciones largas al final", analizaba Pellicer el transcurso del encuentro en Vallecas, alabando lo que hicieron bien los suyos: "Hemos tenido momentos nosotros, que hemos estado en campo contrario, acciones que hemos estado cerca de dar ese último pase. Estaba claro que el que se adelantara tenía mucho ganado. Queríamos estar juntos y aprovechar las transiciones".

El técnico destacó una y otra vez el esfuerzo de sus jugadores aunque no quiere relajaciones: "Nosotros hemos mantenido el orden, tanto ataque como en defensa Eso es mérito de los jugadores en la condiciones que estamos, con todo lo que está ocurriendo. Hay que estar contento de la solidez del equipo. Estamos un poquito más cerca. Mucha prudencia. Llevamos cuatro partidos en el que equipo está sumando. Queda muchísimo. Estamos un poquito más cerca y quedan menos partidos. Nos hubiera gustado estar más arriba, como a todos. Estamos viendo lo que cuesta ganar a todos los equipos. Muchos penaltis, muchos errores individuales...".

"Hasta el último minuto no sabíamos qué equipo íbamos a poner. Vamos a intentar recuperar al máximo número de jugadores. Es lo mejor y más positivo, así tenemos más opciones. A ver si la semana que viene podemos estar a más de cuatro", destacaba Pellicer sobre el cansancio de sus hombres y las dudas con el once, alabando el compromiso de toda la plantilla: "El equipo ha estado comprometido en todos los partidos. Hay partidos que salen peor y otros mejor. Somos de los que más corremos. Son datos puros y duros. Existe compromiso. En la última jugada hubiera habido gol y el compromiso hubiera sido el mismo. Hemos conseguido el empate, importante, pero tenemos que tener prudencia y humildad. Esperemos el domingo refrendar con una victoria".

A título individual, Pellicer fue cuestionado por algunos de los más destacados. Uno de ellos Juande. "El verde habla del rendimiento de los jugadores en el campo. Juande nunca falla, es un reloj suizo. Lo conocemos de hace mucho tiempo. Es un jugador muy regular. El patrimonio del club es su afición y los jugadores. Juande no nos sorprende porque sabemos cómo trabaja, que tiene la cabeza bien amueblada. Estamos contentos de su rendimiento", definía del central, así como recordaba que "la gente joven se lo tiene que ganar y el campo habla por sí solo".

También se alegró por la vuelta de Cristo que entró "en un situación en la que el Rayo apretaba. Ha llegado y nos está ayudando". Con Ramón, titular en Vallecas, matizó su sustitución: "Ramón era un tema de plan de partido y tuvo una luxación de hombro. Desde que ha empezado la competición no hemos podido hacer entrenos exigentes. El cambio era Benkhemassa porque queríamos apretar más arriba. Con él hemos intentado saltar con los mediocentros y lo hemos conseguido. Los cambios siempre se hacen para lo mejor del equipo. Todos los jugadores que han estado, estuvieron a un nivel alto y con compromiso".

Sobre los canteranos no dejó la valoración solo en ellos, sino que también agradeció a los más veteranos su compromiso con ellos: "Felicitar a los más veteranos también. Porque ellos son los que hacen que los jóvenes se sientan cómodos. El éxito de los jóvenes es porque los veteranos les dan consejos y están con los brazos abiertos. Ese es el camino. El Málaga es un tesoro para los jóvenes. Está demostrado".

No pasó por alto a Buenacasa, otro al que alabó por su trabajo: "Hizo un partido completo, es el primer partido como titular. Ha hecho un trabajo inmenso. Ha provocado tarjetas, ha atacado a los espacios... Es un partido muy complicado para el delantero. Ha ayudado a Renato y Tete a la presión alta. Con el balón a veces se encontraba solo, e intentamos que no lo estuviera. Lo ha dado todo. No se puede decir nada malo. Nos va ayudar".