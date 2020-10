Sergio Pellicer se mostró más que contento tras la victoria de su equipo en La Romareda ante el Real Zaragoza (2-0). Es un triunfo que realza al equipo, más allá de los tres puntos, da valor a los jugadores y a la idea, al sistema, algo en lo que hizo hincapié el castellonense en sala de prensa.

"Tenemos claro el boceto. Vamos a variar no en función del rival sino de nuestras características y nuestra situación durante la semana. Jugando con tres arriba, es la idea. Pero vamos a manejar el 4-4-3, el 4-4-2. La última vez que jugamos con un 4-3-3, no conseguimos la victoria", enfatizaba al respecto Pellicer que, más allá de sistemas, valoró la "capacidad de reacción, de seguir jugando en campo contrario. Y sobre todo la confianza de los jugadores. Es un estado anímico y que esta victoria nos haga creernos que podemos competir contra cualquier equipo y ser prudentes. Quedan 40 puntos menos".

El gol era una asignatura pendiente y hoy fueron dos los tantos del equipo. Uno para cada delantero, Chavarría y Caye Quintana: "Sabemos cómo se maneja el futbol y por eso es importante el estado anímico. Hoy hemos sido muy efectivos, con varias acciones de transición pero nos ha faltado la claridad para el tercero. Sabemos que no hay ningún mago, hay mucho trabajo y seguir trabajando porque van a seguir viniendo situaciones en las que vamos a estar sin hacer gol".

Pese a los 10 puntos de 18 posibles, un gran comienzo numérico, Pellicer pisaba el freno. Quiere cautela: "Llevamos seis jornadas, sabes las circunstancias y es bonito ilusionarse pero hay que recordar de dónde vienes, quiénes somos. Hay que ir soltando piedras que nos vayan liberando y vamos a intentar disfrutarlo sin llegar a la situación del año pasado. Y sumar los 50 cuando antes para luego ya ir partido a partido. No soy populista, prefiero estar en la sombra y decir la realidad y esto es que va a costar mucho ganar y puntuar. Hay que celebrarlo, pero mañana ya a pensar en el Sporting".

A la victoria también le buscó peros Pellicer, que echó en falta menor repliegue en el tramo final: "La segunda parte nos ha faltado interpretar más arriba. Los 10-15 metros que hemos retrasado nos hubiera gustado seguri apretando arriba. Están entrenando duro. El estado anímico es importante, esto nos tiene que hacer confiar en los compañeros".

El debate de la portería

Juan Soriano debutó ante el Zaragoza con la satisfacción de la victoria aunque con la mancha del gol de Adrián. Para Pellicer no hay debate, sí competitividad: "He hablado con los dos porteros. Con Dani estoy supercontento y con Juan también. Bendito problema de tener dos grandes porteros. Quiero competitividad. Van a jugar los dos. Depende del partido y el contexto. Hay que manejar bien los tiempos. Hay que gestionar el grupo pensando en qué es lo mejor para el equipo en cada partido. Están entrenando los dos muy bien y no nos olvidamos tampoco de Gonzalo. Estamos muy contentos que el año pasado por las fichas nos limitaba mucho para los cambios".

Jozabed y las expectativas

"Es un jugador con el que estamos encantados. Está trabajando de una manera inmejorable. Va a tener su momento. Es un proceso", mencionaba Pellicer sobre Jozabed, que entró en el tramo final sin apenas tiempo a nada: "Esta semana ha mejorado mucho en el tema físico. Estamos contentos. Llevamos cuatro partidos. En otro contexto de partido habría aparecido quizás antes. Será un jugador importante para nosotros. Así se lo transmito. Cuando esté en el campo nos dará su claridad. Tiene que seguir trabajando duro. Primero está el colectivo. A partir de ahí, hay jugadores con ciertas expectativas. Uno es él. Seguro que vamos a ver su mejor versión. Quizá el próximo jueves o el domingo".