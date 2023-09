Pellicer avisa: "Este partido es diferente; tenemos que ser más verticales"

El Málaga CF se verá las caras este fin de semana contra el San Fernando y, como consecuencia, Sergio Pellicer ha salido a rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el cuadro gaditano, que podría significar la quinta victoria consecutiva.

Para comenzar, el técnico hizo una valoración sobre el partido que se va a encontrar su equipo: "Va a ser un partido totalmente diferente a lo que hemos visto en casa. Lo que tienen los filiales es cambiar el ritmo de juego. En este caso van a querer cortar el ritmo. Vamos a ver un juego un poco más directo. Es un equipo que amenaza bien las áreas. Nos vamos a concentrar en un partido totalmente diferente a los dos anteriores. Vamos a intentar volver a repetir lo que hemos visto. Todo va a depender de nosotros. Va a ser un partido muy duro. Vamos a estar en alerta en los pequeños detalles que es lo que marca el partido".

Ante la posibilidad de conseguir una racha de cinco victorias, comentó:"Es bueno que la gente se ilusione. Tenemos un reto. Sería una sacudida de ilusión conseguir la quinta victoria. Estamos en la sexta jornada. Los partidos no se ganan por el escudo o las palabras. Se gana en el terreno de juego y siendo mejores que el rival normalmente. En estos partidos en detalles hemos sido mejores que el rival. Tenemos que tener mucha calma. Estamos en la sexta jornada. Es un partido muy peligroso. La afición tiene que seguir con ilusión, tenemos que saber controlar esa vitamina".

Pellicer considera que se puede parecer al partido de pretemporada. "Sirve como ejemplo de lo que nos vamos a encontrar. Va a querer manejar el ritmo de partido. La gente joven es más dinámica y ellos buscarán ser más directos. Contra el Murcia empataron en la última jugada de penalti. Vamos a ver este tipo de partidos con otros equipos también. Tenemos que ser nosotros. A partir de ahí, máximo respeto hacia el rival", argumentó. Pese a esto, quiso remarcar las diferencias con el duelo disputado en Linarejos: "Es totalmente diferente. Cuando fuimos a Linares nos sentimos como en casa. En casa jugamos de una forma, los equipos lo saben. Tenemos que ser más verticales los últimos minutos. No tiene nada que ver con equipos filiales".

No quiso hablar de las renovaciones de jugadores claves en el plantel blanquiazul, como es el caso de Larrubia. "Tenemos que tener la mente en el trabajo de cada semana, es la clave. Es una buena mezcla de gente joven y con ganas. No me preocupa porque todos los jugadores van a jugar. Muchos van a tener oportunidades. Es importante la mente del jugador. El papel del entrenador es ser un poco el orientador. No puedo gestionar las conductas, pero sí gobernarlos para poder convencerlos. Es muy pronto. No quiero que se distraigan, que piensen en el partido del San Fernando. Por ejemplo, Álex Calvo jugó con compromiso el año pasado. Todo llegará, pero hay que trabajar. Esto es una trituradora tanto de jugadores como entrenador. Cada domingo se actualiza", comentó.

Se atrevió a hacer una radiografía del plantel: "Creo que tenemos una mezcla de gente veterana y joven. Los jugadores cedidos han venido muy bien a nivel personal. Los que han venido están entendiendo lo que es Málaga. Al que viene hay que explicarle qué es esto. Acabamos de empezar. Es bueno llevar esta racha y hay que darle continuidad estando en alerta. Hay que dar la oportunidad, estamos en este camino".

Tras esto, hizo lo propio del conjunto rival: "Tiene situaciones a balón parado y con gente desequilibrante por fuera. Tenemos un análisis muy profundo y exhaustivo de sus debilidades y fortalezas. Cuando pasan las cosas hay que analizar, ganes o pierdas. Hay jugadores que están en un estado de forma muy óptimo y tienen que seguir".

Sergio Pellicer se deshizo en elogios a la afición blanquiazul: "Los momentos difíciles y duros unen a la gente. Lo que se ha generado en La Rosaleda también genera ilusión. Demuestran coraje. Hacen un desplazamiento brutal a Linares en la quinta jornada. Ellos ven que ahora más que nunca hay que estar ahí. Es la mayor fuente de energía para todos. Los partidos de casa no tengo que motivar, solo con salir a calentar y ver el ambiente ya es suficiente. Muchos jugadores que han venido de fuera lo están viviendo como algo brutal. Cuando son situaciones difíciles, la gente arrima el hombro".

Para concluir, el entrenador desveló el motivo de la falta de minutos de Andrés Caro en su cesión: "El otro día hablé con el entrenador del Betis Deportivo y le pregunté. Dijo que tenía un problema en el tobillo. Es un jugador que tiene que pasar ese proceso. Es muy joven. Le vendrá bien, estaba lesionado".