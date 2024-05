Pellicer: "Hemos cogido autoestima para lo que viene"

Lo que parecía un trámite, el Málaga CF rescató un tesoro del Di Stéfano, sacando los tres puntos ante el Castilla y recuperando la tercera plaza después del pinchazo del Ibiza en Huelva. Sergio Pellicer metía el bisturí al triunfo blanquiazul. "Lo más importante era focalizarnos hoy. Era un partido que no dependía de nosotros, contra un rival de mucho talento, que iba a ser complicado, por el nivel de tensión, sabiendo que nos jugamos mucho, pero el play off esta a la vuelta de la esquina. Hemos salido atenazados, nos hemos ido soltando, pudimos ajustar todas las situaciones. Vamos a valorar que hemos hecho 70 puntos, sabiendo que la primera eliminatoria jugamos la vuelta en La Rosaleda. Aquí cocos hay todos. Lo he hablado con Raúl, que estuvieron a una jugada de estar en Segunda. Muy contentos por los chicos y todos los jugadores, a los que hemos reenganchado para estar ya preparados para lo que nos viene". También necesitaba oxígeno el malaguismo, ayudan estas dos victorias. "La afición lleva muchos mensajes estos años, es una afición top. Después del partido del Antequera, dije que teníamos que generar ese ambiente. Pero ahora son 210 minutos, y lo primero será el partido de ida. La gente ha estado ahí durante todo el año, gracias por lo que han dado, esa pureza y sentimiento que tiene

Elogios para Ferreiro, el MVP en Valdebebas con un doblete, a lo David Larrubia. "Son momentos de forma. Me alegro mucho por Ferreiro, porque además es aprendizaje para los jóvenes, un ejemplo de como entender el juego, Esta trabajando muy bien. El otro día fue Larrubia, hoy Ferreiro, eso va contagiando. Pero creo que todos van a se importantes. Que los chicos sean sus alumnos para poder aprender y controlar unos partidos que van a ser vibrantes y apasionados". Y un pequeño balance de lo que ha sido este tramo. "Está claro que en ese tramo, donde tuvimos esos empates que nos penalizaron, más la derrota de Córdoba, hemos hecho 70 puntos. Está claro que con estados mejores y peores. Esto nos da confianza, pero estando en alerta. Lo más importante es que los jugadores cojan autoestima para el play off. Hoy era un partido trampa, ellos han jugado con nuestra ansiedad, nos han hecho daño. Y la segunda ha habido momentos de calidad, esa pausa que ha tenido Ferreiro y luego hemos sabido defender. Ahora viene lo más bonito e importante, y repito que todo se va a decidir por pequeños detalles".

"Teníamos preparado el partido porque era importante, sin depender de nosotros. Nos ha dado tiempo ver las alineaciones de todos loe equipos, salvo el Ibiza, y han hecho muchos cambios. Nosotros no podíamos permitirlo. Luca y Juanpe han tenido su proceso, están bien después del partido del otro día, pero eso no significa que no fuéramos a por el partido. No creo en un once, sino en el fondo de plantilla, en los jugadores invisibles. Todos quieres salir titular. Los partidos de play off se van a decidir en los últimos tramos, y ahora tenemos unas soluciones que no estaban. Estoy contento con Luca, un jugador con mucha energía, una pequeña sobrecarga, y ya mañana a entrenar en modo competitivos. Y pronto concentrados. Los chicos quieren entrenar nada más llegar", seguía analizando ese triunfo, mientras de reojo ya se observa al Celta Fortuna, primer rival del play off. "Vamos a ver qué situación tiene. Hay jugadores en el primer equipo. Un nivel competitivo muy alto, no vamos a entrar a analizar de forma individual. Tienen una estructura de tres y con mucho dinamismo. Ya lo analizaremos. Mi gente y todos tenemos un perfil, pero son imprevisibles. El Castilla ha cambiado a 5-6 jugadores. Vamos a trabajar en la posición de nuestros jugadores, ya tendremos tiempo. Veremos si hay jugadores que bajan del primer equipo, pero la estructura está clara. "Creo que el factor cancha te da una situación emocional que estás en partido. Son 180 minutos pero luego puede haber prórroga. Nuestra idea es salir a ganar. El play off es pasión, valentía y determinación. Hubo situaciones el año pasado que parece que con el empate lo tiene... Nos tenemos que focalizar en ganar, estar en esa línea. A los chicos los veo ilusionados, como está la afición, y eso contagia", explicaba

"Mañana vamos a entrenar. Lunes descansamos. Luego nos iremos de concentración. Y vamos a seguir trabajando igual, un poco más analítico porque ahora es calidad de entrenamiento, ajustar pequeños detalles, no cantidad. Focalizarnos en las cosas buenas que estamos haciendo, encontrar ese detalle de forma mas especifica por el bien del colectivo", finalizaba Pellicer una rueda de prensa de paz, también alegría. Se necesitaba.