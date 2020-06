Pellicer: "Ha sido el mejor partido, pero prudencia"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer se mostró muy satisfecho con la victoria por varios motivos: "Hemos hecho un partido...el mejor de la temporada a nivel de la situación en la que estábamos y el rival al que nos enfrentábamos. Hemos sabido manejar los tiempos del partido, cuando estábamos 11 contra 11 sabíamos que teníamos que apretar arriba, sabemos que ellos buscaban el balón al pie menos uno. Intentábamos alejarlos de nuestra área, tienen jugadores diferenciales en esa posición. Es cierto que hubo alguna acción, el gol anulado... Hemos trabajado la línea defensiva adelantada, apretar arriba, encontrarnos cómodos con la pelota, y saber que ellos podía sufrir", explicó y añadió: "Son partidos en los que pasan muchas cosas. No es fácil jugar con superioridad numérica aunque siempre queramos hacerla, la prueba es nuestro partido en Tenerife. Nuestra idea era ir a por el segundo y seguir apretando arriba. Estoy muy contento por los jugadores y por la afición, era un partido muy difícil y le da más valor la situación en la que veníamos".

El técnico no quiso lanzar las campanas al vuelo, pero sí dejar un mensaje positivo: "Esperemos que sea un punto de inflexión, la participación de muchos jugadores que tendrán que volver a participar, recuperarnos... Antes del Covid el equipo fluía, hoy lo hemos recuperado, hemos cambiado el boceto sobre el sistema y nos hemos sentido cómodos. Hay que pensar en darle continuidad, pero solo es un pasito hay que tomarlo con prudencia porque imagínate como está la categoría y la situación".

Situación emocional y presión

"Es lo más importante, ganar. Son tres puntos, estos partidos sí valen tres puntos, contra rivales directos, una victoria vale el doble. El tema emocional y la carga que tenemos de no haber empezado como queríamos lo hacía difícil. Vamos a mirar el lado positivo: estamos sumando y hoy eso tiene que ser un punto de inflexión. Pero hay que tener prudencia, contra el Rayo perdemos dos jugadores, tenemos varios con cuatro amarillas. Hay que seguir remando en la misma dirección, unión. La afición ha podido ver que el equipo tiene alma, que lucha. El tema anímico en esta fase post covid es fundamental. La clasificación se va apretando, lo importante es el ganar y que nos veamos en esa situación de que hay más equipo. Prudencia y disfrutarlo muy poco, celebrar nada. Queda mucho, habrá que sufrir y sobre todo con todos los obstáculos que encontramos", ahondó Pellicer.

El entrenador habló sobre la presión sobre el equipo: "No todos los jugadores pueden valer para jugar en el Málaga. Eso es lo que yo digo el tema de la mochila y la presión que hay, la exigencia tiene que ser máxima. En Lugo hicimos un gran partido, nos faltó esa pizca de pausa en la finalización. Hoy nos hemos enfrentado a un rival que será de las dos mejores plantillas de la categoría además de la situación en la que veníamos, luego los jugadores que han participado. Nos hemos sabido reponer a varios jugadores con tarjetas y otras situaciones".

"El aficionado siempre ha estado con nosotros, es exigente y sufre, pero yo veo también sufrir a los jugadores. Nos estamos dejando la vida y algo más cada día por querer sumar y conseguir el objetivo. El objetivo es ser como antes. El equipo subía viendo el entrenamiento, si hubiésemos ganado contra Zaragoza podríamos haber mirado más arriba, ahora tenemos que volver a tener esa situación. La gente tiene que entender también los obstáculos, no sé si recuperaremos algún jugador, pero tenemos dos profesionales menos. Iremos a Madrid a ganar y luego tenemos aquí otras dos finales. Tenemos que sufrir todos juntos, hacer crítica, pero constructiva, el entrenador está para asumir las crítica, para eso está, pero ellos tiene que permanecer al margen, tienen que sacar esto adelante", explicó.

Calendario y bajas

"No hacemos cuentas, trabajamos el día a día. Después de este parón los partidos son muy extraños y hay muchas circunstancias y hay equipos que van a coger racha de tres o cuatro victorias, y a la vista está. Esto es muy complicado y nosotros no podemos hacer cuentas. Estamos en la misma diferencia de puntos que antes del Covid. Tenemos que hacer muchísimos más puntos que en la primera vuelta y eso lo sabemos. Tenemos que ir a ganar todos y hay partidos que valen doble, eso lo sabemos. El tema emocional de creer y de encontrarnos en ese camino es importante hoy. Contra el Rayo será un rival tremendamente complicado, han empezado muy bien y ahí estamos centrados. Hay que tener equilibrio cuando ganamos y cuando no sacamos los resultados. Hay un fútbol, antes y otro después de la pandemia. Hay remontadas en un minuto, muchas expulsiones, penaltis, muchos errores. Lo importante es que nosotros subsanamos los errores, hoy mantuvimos la portería a cero y conseguimos lo que tanto nos cuesta: el gol, el último pase y la pausa en la finalización. No tenemos que hacer cuentas, las cuentas son el trabajo diario", indicó Pellicer en lo referente al calendario más próximo del equipo.

Para concluir, habló sobre las bajas y los futbolistas que han participado desde el banquillo: "Cuando veamos las imágenes igual se puede recurrir. Mañana veremos el tema de recuperar jugadores. Para mí es igual de importante el que ha jugado 90 minutos que el que ha salido en la segunda parte. Tienen que entender que esos minutos son tremendamente importantes. Los partidos se diluyen al final. Para mí Mikel [Villanueva] o Rolón, hay que felicitarles, a Renato, Sergio [Buenacasa], a todos. Como Benkhemassa que venía de una lesión. Ahora es descansar y competir y hay que darles entrenamientos de calidad, por eso hemos subido jugadores del filial. Van a participar todos, no podemos arriesgar, es un puzzle. Espero poder recuperar a alguien, mañana o el martes podremos decir algo. Los que vayamos, si somos menos, que sea en cantidad pero en el coraje y la ilusión tenemos que ser como los demás".