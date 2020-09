Sergio Pellicer compareció en la víspera del viaje a Castellón. El técnico regresa a casa en un permanente ejercicio de equilibrismo para alinear a un equipo competitivo, gestionar una convulsa situación en el vestuario, con jugadores que saben que su destino es salir y con la necesidad de conjuntarlos de manera acelerada porque ya hay puntos en juego y el reloj corre.

"Ha sido semana complicada, por el plan de entrenamiento condicionado por el día de partido. No sabíamos hasta el miércoles cuándo jugábamos, había que jugar fuera, preparar el viaje... El Castellón estaba igual, es verdad. Los aficionados, los jugadores y los cuerpos técnicos merecen otro trato, que esto se solucione cuanto antes. No es bueno para la mejor liga del mundo, no es ir a comprar al pan, es organizar un viaje, los entrenamientos cambian mucho por las cargas de jugar viernes o sábado, sobre todo en una pretemporada atípica... Pero cuando empiece la competición espero que se arregle, que se sienten en una mesa y que no se arreglen en los juzgados. En el cara a cara y que sea lo mejor para el fútbol", era el contundente mensaje del entrenador sobre la poca seriedad con el tema de los horarios.

A Pellicer se le inquirió por cómo era la situación en el vestuario con los jugadores que están incluidos en un ERE. "En el tema de la complicidad, no es una situación agradable en el día a día. Debemos sacarlo de la mejor manera posible. Los jugadores han venido con esa ilusión de estar aquí en el Málaga. Hay mucho ruido externo que no ayuda, pero por encima de todo está el club. A partir de ahí, nos encontramos con muchas situaciones distintas. El club es muy grande en historia y afición, está por delante de todos. Hay puntos en juego y no tenemos que buscar excusas, sino comprender la dificultad y la complejidad. Los jugadores se han dado cuenta de lo que es Málaga, de que es un sitio en el que van a tener máxima exigencia siempre y deben sobreponerse. Estoy muy contento de cómo trabajamos y se integran, se va a ir soltando. Los jugadores son los verdaderos actores".

Habló Pellicer sobre la flexibilidad en el sistema de juego que le pueden dar los nuevos jugadores. "No estamos empeñados en una sistema. En función de jugadores y necesidades podemos cambiar. Matos nos ayudará, Jozabed no va a estar en Castellón aunque ayudará también. Ya ha empezado la competición, pero debemos ir a poco a poco moldeando. Estamos en fase de aclimatación, a partir de ahí hacemos lo mejor para el equipo. Tenemos que tener variedad y, a partir de ahí, con el perfil de los jugadores, que las individualidades mejoren al colectivo. Estamos contentos con las incorporaciones de Matos y Jozabed", decía, al tiempo que explicaba cómo afecta la marcha de Tete Morente: "Sabemos perfectamente que es un jugador talentoso, es un artista, para nosotros era muy importante. Pero sabemos el mercado está abierto, la situación del club, y un equipo pagó su cláusula. Lo aceptamos, aunque no ayuda, ahora nos centramos en los que van a jugar. El talento, las características de los jugadores que vengan, deben beneficiar al colectivo. Somos optimistas".

Habló también sobre otros temas Pellicer:

Castellón

"Jugamos un equipo, más allá de lo personal, a 20 kilómetros de mi casa. Mi hermano jugó en los juveniles Castellón. Ir a mi tierra, ver a mi familia, es especial. Les deseo la mayor suerte tras esta jornada. Se estrenaron en la categoría ante un rival complicado, fuera de casa, y consiguieron ganar el partido con un gol en transición y otro a pelota parada, como llegan el 80% de los goles, manejan bien eso. Vamos con la idea de mirar hacia delante, sin mirar hacia atrás. El presente es pelear con un rival con efervescencia y mucha motivación, pero a pasión y ganas no nos va a ganar nadie. El equipo mostró ganas en Tenerife. Tenemos mucho que mejorar, somos los primeros autocríticos. Espero que pronto podamos mirar las cosas mejor".

Mensajes

"El primer mensaje tras Tenerife fue que estamos en construcción, tenemos que determinar una realidad, hasta que no acabe el mercado no vamos a tener esa tranquilidad. Estamos en proceso de construcción, pero el Málaga tiene exigencia, es la realidad, lo que implica estar en un gran club. Los equipos ganadores deben soportar esa presión, sabemos cómo está fútbol. Vamos a intentar con ganas y corazón, pero la paciencia debe estar también. Sabemos cómo se maneja el negocio y que hay ya puntos en juego. El mensaje para este partido es que lo vamos a dar todo. El esfuerzo es innegociable, nadie va a dejar de correr. Poco a poco vamos a mejorar a nivel físico, técnico y en todas las circunstancias. Los ves a los jugadores con esa predisposición. Que la cabeza está fresca, notamos el ánimo de la afición aunque la echaremos de menos porque nos gana puntos".