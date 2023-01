Pellicer: "El punto no vale, pero tenemos que hacerlo bueno en casa"

Con el regreso de Sergio Pellicer aumenta la longitud de las ruedas de prensa tras los partidos. El técnico castellonense razona y apuntilla cada una de sus respuestas, mide muy bien todo lo que quiere decir. En Gijón decía en las entrañas de El Molinón que el empate no vale, pero que no es mal punto de partida.

"Una cosa es el resultado y otra el análisis de todo. Sobre todo tenemos que saber diferenciar, de dónde venimos, la necesidad que tenemos de sumar de tres en tres. Pero empezamos de cero y he visto cosas muy positivas, como mantener la portería a cero en casa de un rival fuerte, ha habido situaciones en las que hemos estado mejor y otras no. Los rivales saben la ansiedad con la que jugamos. A partir de ahí hay que mantener un equilibrio cuando nos desprotejamos en zona de ataque. Es un partido que cae de tu lado o puedes perder. Vamos a insistir, este punto lo tenemos que hacer bueno en casa. Este punto no nos vale, ni a nosotros ni a nuestra afición. Ese sentimiento es que nos faltó un poco para ganar. El resultado es justo, cada uno ha tenido sus momentos. Vamos a buscar cosas positivas y reforzar, darle herramientas a los jugadores para estar más cerca de la victoria", señalaba Pellicer, que tampoco quería ahondar demasiado sobre el rival: "El Sporting ha cambiado, pero en nuestra situación, dos clubes históricos como nosotros, no puedo opinar del rival, me tengo que centrar en que a miles de kilómetros hay mucha gente esperando que ganemos. Teníamos un análisis de partido y medio del Sporting. Nosotros nos centramos en nuestro equipo. El Sporting está mejor que nosotros. Somos históricos ahí abajo, junto al Zaragoza los que más seguramente. Cada uno tiene diferencias, no estoy en el día a día aquí. Llevar estas camisetas pesa. Y es cierto que esa exigencia sucede que en esta categoría, cuando equipos como nosotros que descendieron, tienes que ascender en los dos primeros años. Si no, luego ocurren situaciones desagradables. Todos estos leones que estamos dormidos esperamos despertar. Para nosotros nos queda como si fuera un ascenso".

"A la gente no le puedo prometer nada. Soy de la casa. Tenemos un sentimiento. No se saca con corazón solo, sino con buenas decisiones. Sólo podemos prometer trabajo y máxima exigencia. Sólo le podemos pedir a la afición que nos acompañe, que vayan al campo y que nosotros intentemos acercarnos a dar un poquito de lo mucho que nos dan. El nivel de exigencia no va a bajar. Tenemos que olvidarnos de la clasificación para bajar. Quedan 17 puntos, a entrenar en Mareo este lunes y preparar el partido del viernes ante el Oviedo", insistía Pellicer, que pide a la afición que no se divida: "Somos menos fuertes sin la afición, necesitamos de todos, de corazón. En el momento que nos dividamos... A final de temporada es momento de dar las notas. Sé que es muy duro, pero a todos les digo que les necesitamos. Sin ellos somos más débiles. Los rivales se frotan las manos. Vamos a pelear con el sentimiento que tenemos".

Acerca de si prefiere un recuperar lesionados o más fichajes, Pellicer no duda: "Prefiero recuperar jugadores que lleguen fichajes. Los que tengo son como nuestros hijos y tenemos que darle lo máximo, ellos son los que nos van a sacar de esto".