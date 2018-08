Pelotazos en la Galáctica

"Dani, no has pegado tú pelotazos aquí...", le gritaba un vecino de Pizarra a Pacheco cuando salía a mezclarse con sus vecinos en la Plaza del Ayuntamiento viejo. La Villa de Pizarra cumple en 2018 200 años y uno de sus vecinos más ilustres es el nuevo futbolista del Málaga. Se marchó con 12 años, pero no ha perdido el contacto con sus raíces aunque su acento se haya neutralizado tras 15 años lejos. Tiene su casa en la capital, pero su vínculo con su tierra de nacimiento permanece intacto.

Pacheco sale a firmar autógrafos y hacerse fotos con sus vecinos tras ser aclamado desde el balón. Con el 22 en su camiseta da pataditas en la plaza. No es la primera vez, ni mucho menos. "Aquí, en esa esquina, tenía yo un bar, Galáctica se llamaba", rememora su padre, Salvador, emocionado con el recibimiento de sus vecinos. El nombre se debía al apodo de su hijo mayor, Gala, miembro del recordado equipo juvenil que quedó campeón de España en 2003. Pocos meses después de que Dani saliera rumbo a Barcelona tras deslumbrar en el Mundialito sub 12 celebrado en la provincia, su hermano seis años mayor, también dejaba el club. Cuentan sus amigos del pueblo que es un espectáculo verle aún jugar al fútbol sala. Tras salir del Málaga y jugar en Cartagena, volvió a casa, jugó en el Alhaurino y en Pizarra. En la Galáctica, Dani daba pelotazos. "Tenía los cristales rotos del bar. Del mío y del de al lado...", cuenta Salvador.

Cientos de vecinos de Pizarra se acercaron a ver al niño que se fue a Barcelona y después a Liverpool. Su padre, su pareja, Amanda; su hermano, su abuela, su sobrina... Y buena parte de los casi 10.000 habitantes de la hospitalaria Pizarra dieron una bienvenida especial, en una plaza repleta de jóvenes con la camiseta del Málaga, al fichaje más sentimental del proyecto 2018/19. Hasta 2021, en principio, podrán verle con más frecuencia.