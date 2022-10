Pepe Mel: "Lo del Málaga es un Expediente X'

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación para analizar el próximo encuentro entre el Málaga CF y el Andorra, marcado por las ausencias blanquiazules, que ve multiplicarse a sus lesionados: "Ni Haitam, ni seguramente Dani Lorenzo. No sé cómo llamarlo, es un Expediente X, jamás me había ocurrido, en una semana de entrenamiento tres lesiones de quirófano, no es normal. El régimen de entrenamiento que llevamos es el que exijo a los futbolistas, si eso tiene un peaje hasta que se aclimaten para llegar a la competitividad que yo quiero, cogiendo los automatismos que busco y se necesitan para el fútbol profesional, pues lo tendremos que pagar. Pero yo no voy a bajar la intensidad de los entrenamientos ni voy a reducir la exigencia porque no estamos en condiciones de hacerlo de otra forma. El club está en descenso y eso va en el debe de todos nosotros”.

Por lo menos sí tendrá a Luis Muñoz: “Salvo que ocurra mañana algo que nadie desea, estará en convocatoria. Luis Muñoz está entrenando bien, es un jugador un poco diferente a lo que tenemos, por lo tanto tiene que ser importante y él lo sabe. La confianza que ha demostrado en estos días de entrenamiento nos hace a todos ser optimistas”.

“Al final el fútbol es eso, se trata de conseguir resultados, de ilusionar a la gente, y sólo hay un camino: la victoria. Jugamos en casa, con toda la familia malaguista delante y es un buen examen para nosotros. Debemos sacarlo con nota. La clasificación es algo que nos incomoda a todos. Tenemos que salir cuantos antes y sólo se puede de tres en tres”, apuntó Mel.

Sobre el estado del vestuario tras la cita ante el Racing, Mel puso algo de contexto: "No lo vimos como un paso atrás. Fue un partido incómodo para nosotros y en el que nos equivocamos en varias cosas que hay que corregir. El resultado no fue todo lo positivo que queríamos pero se dejó la puerta a cero y fue el segundo seguido sin perder. Más allá de eso, que creo que el resultado que conseguimos fue raquítico, esta semana tenemos a un rival diferente, con otra forma de jugar y encarar el partido, así que tenemos que tener respuestas diferentes. Los errores de Santander ya se los dije a ellos personalmente y también en público".

Delante tendrá a uno de los recién ascendidos pero que tiene más potencial del que podría presumirse: "El Andorra es un rival que tiene una manera de jugar muy definida, que no cambian el estilo y es un equipo reconocible. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores lo están haciendo francamente bien y no nos lo pondrán sencillo. Pero nosotros a estas alturas y como vamos en la clasificación nos da igual el rival, porque el resultado tiene que ser el mismo para nosotros, los tres puntos”.

“Tener personalidad en el campo les beneficia a ellos. Pero es que nos da igual el rival que tengamos enfrente el próximo día, respetamos al Andorra como no puede ser de otra forma. No puedo tener más que palabras de elogio hacia su cuerpo técnico y sus jugadores porque lo están haciendo francamente bien y han logrado algo muy importante en el fútbol: ser reconocibles. Creo que nuestra gente se merece ver sumar tres puntos en La Rosaleda”, remató el técnico.