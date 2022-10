Pepe Mel: "Sabemos por dónde van los tiros con Álvaro Cervera"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación en La Rosaleda para hacer balanza del próximo partido del Málaga CF, que se plantará en Oviedo con las ideas claras y el objetivo de continuar ascendiendo en la clasificación. Será una cita compleja por el escenario propio de las bajas blanquiazules y por la catarsis en la que están sumidos los asturianos, que lo han fiado todo a Álvaro Cervera.

"Álvaro y yo nos hemos enfrentado muchas veces, nos conocemos bien, sabemos por dónde van los tiros. Cuando un equipo cambia de entrenador, todas las cosas que das por sentadas del rival, te las cuestionas. Es importante para nosotros este encuentro porque empezamos a ver la luz al final del túnel", comenzó el entrenador blanquiazul.

Habitualmente renuncia al balón Cervera y no lo oculta, Mel sin embargo desconfía porque el contexto del Oviedo no es el del Cádiz: "Como decía, nos conocemos bien. Álvaro ha actuado de forma específica en otro equipo, pero más allá del gusto de cada uno, los entrenadores nos movemos también con lo que tenemos en cuanto a jugadores. El Oviedo ya venía siendo un conjunto fuerte defensivamente con Cuco Ziganda y lo había sido más o menos con Bolo, y Álvaro lo basa todo en la seguridad defensiva. Esperamos un partido muy parecido al Leganés, en el que cada detalle o error que cometamos nos va a penalizar. Estamos trabajando con el recuerdo de Leganés y sabiendo los errores que hay que obviar".

Han sido días más tranquilos en Málaga, con la ventaja además de que pasan más de siete días de una cita a la siguiente. "Es una suerte que en una de estas semanas largas tengas tranquilidad para trabajar. Cuando vienes de un resultado malo suele ser difícil, la gente está triste y cuesta avanzar. Esta ha sido lo contrario. Toca refrendar los pasos adelante", apuntó Mel, que añadió: "Nos ayuda que jugamos fuera. Una mezcla entre lo que hicimos en Santander y Leganés que nos puede venir bien. En Butarque hicimos una hora, aunque no llegásemos mucho al área, en la que el partido dependía de nosotros y así fue, un fallo decantó la balanza. Ahora hay que hacer eso pero con la ambición del gol".

Escassi

El malagueño, uno de los capitanes, forzó la máquina para estar ante el Lugo. "Escassi se lesionó en Leganés. Mi comunicación es diaria con los jugadores. Estoy encima de Juande, Pablo Chavarría, y con Alberto no iba a ser excepción. Desde el AVE me decía que iba a estar para jugar, no haremos nada contra la salud de un futbolistas. Alberto es malagueño y está siendo un ejemplo para los compañeros", matizó Mel.