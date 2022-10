Pepe Mel: "No fuimos capaces de dar tres pases seguidos en el centro del campo"

Pepe Mel salió claramente decepcionado con sus jugadores de El Sardinero. Si el equipo dio un pasito adelante la pasada jornada, éste dio dos atrás de nuevo pese a que sumó de nuevo, aunque fue inferior a un Racing de Santander que mereció más. Para el entrenador hubo dos aspectos que penalizaron a su equipo: "Yo tengo que sacar las cosas positivas, las negativas ya se las he dicho en el vestuario. Tenemos cosas en las que profundizar. Nos han penalizado dos cosas, no ser capaces de dar tres pases en el centro del campo. Perdíamos la pelota en la salida de balón y eso es muy peligroso. Luego hay situaciones de partidos en las que no tienes que elaborar, sino ser profundos. Ellos tenían la defensa adelantada y hemos sido incapaces de buscar a los atacantes. Estoy en la labor de sacar las cosas positivas y en lo que tengo que trabajar. Es la primera vez que el equipo suma dos partidos sin perder y la primera vez con portería a cero. Ante esto voy a intentar construir".

El entrenador blanquiazul dio el partido por bueno a tenor del rendimiento que dieron sus jugadores: "En un principio cuando uno viene a jugar nunca está contento con un punto, viendo como se ha desarrollado el partido... Hemos perdido demasiados balones en nuestro propio campo, en jugadas fáciles, y no hemos sido capaces de poner un balón a la espalda de los centrales para que ellos fueran para atrás. Son cosas que son sencillas de entender y nos han costado mucho. Con todo esto sí es bueno el punto. Es un resumen escueto, pero nos vale, es la primera vez que sumamos dos partidos sin perder y portería a cero, tengo la obligación de construir sobre eso".

Sobre la posible roja de Manolo Reina, Mel fintó la pregunta: "Mi obligación es prever todos los escenarios. No tengo que esperar que le saque roja para poner al portero a calentar. Previendo el color de la tarjeta. Desde estoy se ve difícil, lo veis vosotros mejor, no puedo opinar.

"Nos gusta ganar, nos hubiera gustado ganar aquí. El Málaga tiene que ganar donde sea, da igual donde sea. El siguiente partido es en casa, doble objetivo", decía sobre la terrible racha sin victorias en La Rosaleda: "Tenemos que hacer una buena semana de trabajo, insistir en las cosas. Con los jugadores llevo muy poco tiempo, tengo que insistir en cosas que he visto que necesitamos. En Segunda División, si en la salida de balón en tu propio campo eres incapaz de llevar el balón de un sitio a otro, lo vas a pasar muy mal, entonces insistir en eso".