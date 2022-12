Pepe Mel: "El gol es un córner muy mal defendido por nosotros"

Pepe Mel, técnico del Málaga CF, habló tras el partido sobre lo que había visto en el césped del Ciutat de Valencia. El discurso es parecido a encuentros anteriores. Se merece más, el resultado no refleja lo visto... Pero ahí sigue el conjunto blanquiazul, en puesto de descenso metido y sin poder encadenar dos victorias desde tiempos inmemoriales.

"Queríamos hacerle espeso el partido al Levante y lo hemos conseguido. En la primera parte, salvo esa falta al palo, no tuvieron más opciones. Les dimos el balón porque queríamos, llevábamos el ritmo así. No tuvimos la fortuna de aguantar y tuvimos que ir a por el partido. Pudimos sacar puntos, tuvimos las opciones, pero la lástima es que nos volvemos de vacío. Estamos perdiendo por resultados muy cortos, pero la bola no cae de nuestro lado. Hacemos demasiados cosas, pero no lo conseguimos. Jugamos contra un gran equipo, en su casa, y estuvimos a la altura", analizaba el técnico madrileño.

"Sabíamos que el reloj corría a nuestra favor, si conseguíamos aguantar iría para nosotros", reseñaba el entrenador sobre lo que había propuesto a los jugadores en la pizarra para intentar sacar algo positivo: "De hecho, hay un momento en el que hay pitos al Levante, ese era nuestro momento, lo que estábamos esperando. Pero se va con un córner muy mal defendido por nosotros. Vamos dos al balón, estamos de espaldas... Eso es lo que nos hace estar en esta situación, esos detalles, que en el fútbol son muy importantes. Pero el partido estaba donde yo pensaba que debía estar, cuando llegáramos al ecuador del segundo tiempo ir a por el partido. Cuando nos hicieron el gol yo tenía preparados a los dos delanteros (Fran Sol y Loren Zúñiga) para ir a por el partido. Y llegó el gol".

Sobre lo que le decía Pepe Mel a la afición del Málaga, tanto a la desplazada a Valencia como la que se quedó en casa, el técnico decía que "gracias a Dios no son tantos puntos de distancia con la salvación. En Segunda División 3 o 4 puntos no son nada. Cuando haces partidos así, contra plantillas de ascenso, en estadios así, contra grandes equipos, te da pena no puntuar, lo hemos tenido. La afición se porta de 10, apoya desde el minuto 1 y protesta al final. Si protesta es porque nos lo hemos merecido. Lo único que podemos prometerles es el trabajo que hicimos aquí lo volveremos hacer ante el Granada este jueves", aseguraba el entrenador.