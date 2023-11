Pepe Mel revisa su despido del Málaga

Pepe Mel ha vuelto a hablar de su paso por el Málaga. El entrenador madrileño insiste en no culparse por el desarrollo de la pasada temporada y del posterior descenso. Al menos eso se destila de sus palabras en una entrevista concedida a Radio Marca. Considera que el club de Martiricos anduvo nervioso y que se precipitó al tomar la decisión, que fue del administrador judicial, José María Muñoz. Sigue sin equipo desde entonces.

"Estuve escasamente un tiempo que no llegó ni a cuatro meses, quedaban dieciocho partidos por delante, estábamos a dos puntos… Bueno, los nervios de este deporte, esto es un juego y un negocio. Todo junto a la vez hace a mucha gente tomar decisiones que afectan a los que verdaderamente somos los profesionales. Yo le deseo lo mejor al Málaga, no puede ser de otra manera, pero creo que en su momento se precipitó. Pero claro, yo no soy objetivo", aseguró Mel para el micrófono rojo.

Pellegrini, 13 años de un debut histórico

El 14 de noviembre de 2014, Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (Santiago de Chile, 1953) se sentó por primera vez en el banquillo del Málaga para dirigir un partido. Tenía que ser en el estadio de La Rosaleda, donde se le adora y añora. El ahora técnico del Real Betis, donde emula la hazaña blanquiazul, reescribió su carrera y la historia del club malacitano. Todo desde esa primera cita contra el Levante que se saldó con victoria por 1-0.

Era el segundo partido después del despido de Jesualdo Ferreira, si bien en el anterior contra el Espanyol a domicilio, en el banco se sentó por primera y única vez en su carrera Rafa Gil, que entonces andaba en el Atlético Malagueño. El chileno fue testigo desde la grada.

El primer once de Pellegrini con el Málaga lo formaron Francesc Arnau, que en paz descanse, defendiendo la portería. Jesús Gámez y Mtiliga fueron los laterales con Weligton y Kris Stadsgaard en el centro. En la medular, Sandro Silva y Apoño por el centro con Portillo y Eliseu en los costados. En punta estuvieron Nabil Baha (cuyos hijos ya está en el Málaga y con Marruecos) y Seba Fernández, alías Papelito.

El autor del gol del triunfo fue Eliseu Pereira en el 63' de juego y el portero al que batió era Manolo Reina, entonces titular del Levante en Primera. Su suplente, otro exmalaguista, Munúa. En el banquillo del Málaga hay que destacar que estaban Galatto, Fernando, Quincy, Edinho, Duda, Manolo Gaspar y Recio.