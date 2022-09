Pepe Mel: "Las sensaciones en el fútbol no dan puntos"

Pepe Mel no estaba del todo satisfecho, no se puede estar con un empate. "Mal entrenador sería si me conformara con él", decía en la previa. Pero sí tenía un poso de cierta complacencia con lo que había visto sobre el césped de La Rosaleda en su estreno. Gustó el Málaga y, como recalcó el entrenador, se fue aplaudido por los 18.000 espectadores que acudieron al campo.

"Las sensaciones en el mundo de fútbol no te dan puntos. El resultado no me gusta, no ha sido justo. Pero la justicia en el fútbol son los goles. Marcamos tres, nos han anulado dos, que nos los vi pero supongo que habrán sido fuera de juego. Tuvimos muchísimas opciones de ganar en la segunda mitad, entramos por la derecha, por la izquierda, por el centro... La de Rubén, la de Gallar, el centro de Hervías... Robamos muchísimos balones en el campo del rival, con un posicionamiento alto, defendimos hacia delante, si lo hacemos los delanteros cerca del marco rival", decía el madrileño sobre lo que había visto en su primer partido, al tiempo que agradecía el apoyo de La Rosaleda: "El público reacciona hacia lo que ve. Al terminar el partido nos aplaude, empatamos y recibimos un aplauso y los jugadores están contento. No hablo de cojones, con perdón, de entregarse... el fútbol es otra cosa: pensar, administrar el balón, ser valientes, ocupar espacios... Tenemos que ser atrevidos y lo fuimos".

Cuestionado por lo que había cambiado en los días que había trabajado con el equipo, Mel expuso que "sobre todo, insistimos en que, a mi forma de ver, el equipo defendía más atrás y ocurrían pocas cosas en campo del rival porque las distancias eran mayores. Si tienes a Rubén, Gallar... Tienes que intentar tener al equipo cerca del área rival, así habrá más opciones tienes de ganar. A partir del minuto 30, apretamos arriba, vimos que tenemos correa para estar los 90 minutos. Escassi estuvo fantástico, Ndiaye tremendo, Moussa qué voy a decir, un chaval que debuta sin un solo error... Pero hay que sumar de tres en tres y tenemos que ser valientes", insistía el técnico, que explicó que "al terminar el partido llevé a los jugadores al centro del campo, quería que escucharan a la gente. La gente es soberana y ha reaccionado aplaudiendo. Si nuestro público está contento vamos por el buen camino. No quiere decir que no vamos a perder, pero nuestra propuesta es ir arriba e intentar hacer las cosas bien".

Sobre la composición del equipo, dijo Mel que "si quieres jugar con bandas, pusimos a Gallar y Pablo Hervías en su pierna natural. Tenemos delanteros y necesitamos que se le surtan de balones. Febas y Villalba nos dan juego entre líneas. Ramón entendió bien el partido, lo vio en el banquillo y lo interpretó muy bien el partido. Todo eso enriquece el equipo, tenemos diferentes futbolistas y podemos tener planes distintos. Lástima del gol recibido a balón parado, no está en juego. En juego muy bien, pero el balón parado te hace ganar o perder partido. Fue un error, los jugadores lo saben. Por supuesto, es un lunar".

Moussa Diarra fue protagonista por su debut y el joven canterano respondió muy bien en el centro de la defensa haciendo pareja con Escassi: "El chico estuvo estupendo. En la previa decía que en el fútbol lo sencillo es lo más natural. Lo más lógico es mirar para abajo, le pregunté a Duda y me dijo 'éste o éste'. Dije 'éste'. No se complica, es fuerte, rápido, necesitamos velocidad. Escassi no es Ben Johnson, pero Alberto ha estado de 10. Juanfran tenía calambres y no podía seguir. Febas estaba cansado y tenía tarjeta, entre él y Fran decidí por él".

"Hablé con él y le dije que iba a jugar ahí y no hacía falta ser muy inteligente. Hervías hace lustros que no jugaba de titular, no iba a durar 90 minutos", explicó Mel sobre los minutos de Chavarría en la banda derecha: "Pablo nos ayudó, tiene carácter, fuerza y juego aéreo. Los jugadores tienen que crecer. Pablo entendió que con Fran Sol o Loren, que no jugó pero lo hará más adelante... Hacía falta ahí en la banda".

Por último, el nombre propio de Rubén Castro. "Ha fallado la más sencilla, que es raro. Tiene que ganarse el puesto, no conoce al entrenador, y por eso estuvo tan activo. Metió tres y le anularon dos", cerraba el técnico con ironía.