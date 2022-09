Pepe Mel: "Tenemos buenos futbolistas pero con ellos tienes que hacer un equipo"

Pepe Mel tiene claro qué equipo tiene entre manos, qué hereda de Pablo Guede y cómo está estructurada la plantilla. Tiene nombres, muy buenos, pero tiene por delante la tarea de hacerlos jugar como un equipo. "Uno cuando llega es que tiene muchas cosas nuevas, por suerte la ciudad es Málaga, la gente es malagueña estoy encantado. Si es cierto que cuando uno firma por el club, la preparación y organización de la plantilla uno la hace propia. Cuando entras sabes de lo que dispones. Tenemos futbolistas buenos pero con ellos tienes que hacer un equipo, que ellos piensen en un equipo, en el colectivo. Si Villalba, Febas, Escassi Ramón... piensan en colectivo entonces vamos a conseguir cosas", razonaba sobre la plantilla del Málaga CF.

El madrileño está focalizado en darle su identidad al equipo, en hacerlo jugar como él cree: "Nosotros estamos trabajando en defender siempre hacia delante. Tenemos que preparar y juntar líneas. Que los centrales y la defensa estén cerca de los delanteros para dejar espacios mínimos al rival. A raíz del gol de Rubén Castro hicimos las cosas bien ante el Villarreal B pero por desgracia el Racing es otro tipo de equipo. No es tan combinativo, es un equipo que quiere llegar rápido a la situación de remate. Yo lo hemos trabajado. Queremos que nuestras virtudes se vean en el campo y no nuestros defectos".

"No podemos valorar la clasificación de nadie porque somos los peores clasificados. Contra quien jugamos da igual porque estamos últimos", decía sobre la condición de colista y analizaba que espera del rival de esta jornada: "El Racing es un equipo intenso que presiona bien, con un sistema que intenta llevar el balón rápido al área. Dominan el balón parado. Será un rival difícil. En nuestra situación cualquier rival es complicado porque vamos apretados por la clasificación. Para desgracia para mí y la afición vamos con lastre que hemos perdido mucho partidos y hemos puntuado poco. No hay otra predisposición que sumar de tres en tres, por estilo, nuestra forma de hacer la cosa, los jugadores ya creen en ella. Somos agresivos y vamos a ir por este camino que creo que es el bueno".

Sobre la lesión de Pablo Chavarría comentó que "es sensible" tras haberle encontrado "donde nos podía ayudar más", como extremo, aunque contará con nuevas caras para los costados como Haitam, del que exponía esto: "Los futbolistas se ponen y se quitan solos. No hay nadie que quiera ganar más que el entrenador, los resultados mandan. Haitam sé que me va a dar una serie de cosas. A él le gusta jugar a pierna cambiada, pero los extremos los quiero a pierna natural. Si entrena bien y compite, tiene un entrenador que no le tiembla el pulso para poner a gente joven. Me ha parecido un magnífico futbolista. Los canteranos tienen ese sentimiento de pertenencia. Eso te lo dan los chavales de abajo. Están entrenando muy bien. Haitam, Loren, Carlos el portero me ha sorprendido, hay una serie de futbolistas, el propio Moussa, que nos van a ayudar. Que va a hacer que el Málaga tenga un futuro cercano".

"Ya visteis que metió un gol en otro día pero le anularon dos. Tuvo ocasiones, que esté ahí te va a hacer gol. Los recuerdos que tengo de él son buenos. Paciencia. Lo importante para mí es el equipo, que los jugadores sepan que los delanteros mientras más cerca estén del área mejor para nosotros. Que le lleguen balones cerca del portero rival", decía sobre un más que conocido Rubén Castro.