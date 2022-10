Pepe Mel: "El partido se nos quedó en 30 minutos"

Pepe Mel se mostró insatisfecho con el partido que disputó el Málaga CF ante el Andorra, principalmente porque la gasolina les duró media hora y no lograron transformar el empuje y la presión que mostraron durante el primer tiempo en goles, algo que considera que fue suficiente para irse al descanso por delante en el marcador. La falta de puntería y los errores propios llevaron a su equipo a perder confianza.

"Nosotros hicimos un primer tiempo para irnos al descanso ganado. El mayor problema que tuvimos fue ese, un desgaste brutal para robar la pelota arriba y para que no saliera el Andorra. Hablamos del equipo con más balón de Segunda y en la primera mitad no llegaron, robamos muchos balones arriba. Si eso no tiene refrendo en el marcador, te merma", valoraba el entrenador madrileño, que cree que su equipo mereció más al descanso: "Tendríamos que habernos ido ganando, lo hubiera estructurado diferente, los cambios, todo hubiera sido diferente. Nos costó en el segundo tiempo por el cansancio. La prueba es que las que han tenido han sido por errores nuestros. Tenemos que seguir mejorando, peleando, haciendo las cosas bien... Esto es largo, el equipo hace muchas cosas pero ese acierto lo tenemos que prolongar en el tiempo. Este partido se nos quedó en 30 minutos".

Las lesiones también están siendo un dolor de cabeza para Mel: "Como habréis visto, nosotros hemos usado la gente disponible. Hervías ha estado con dolor de rodilla y a última hora se ha caído Gallar. Hemos utilizado la forma de hacer daño con lo disponible. Es con lo que tenemos que tirar hasta invierno, vamos teniendo orden, portería a cero.. pero nos cuesta mucho. El esfuerzo que hacemos no tiene rédito y nos merma. Al descanso habíamos hecho un desgaste importante y ocasiones claras, si no haces gol el partido se te hace largo".

"Cuando yo llegué aquí, mi obsesión era parar la sangría en defensa. Si encajamos dos goles por partido son números de descenso. El equipo encajó un gol en tres partidos pero necesitamos más acierto. La cuestión es que tenemos ocasiones pero no acertamos. Un equipo que hace el desgaste que hicimos para que ellos no estén cómodos, tiene que concretar porque si no se te hace cuesta arriba", insistía el entrenador blanquiazul, que valoraba la portería a cero pero que pide más tiempo: "Yo no pretendía, para mí era complicado que en dos semanas demos un cambio radical. Conmigo están en pretemporada, yo llevo tres jornadas. Estamos trabajando para adaptarnos todos. El equipo hace cosas bien, mantener lo que hacemos en el tiempo es importante. Nos hemos debido ir ganando el marcador, nos pesa no concretar. gol. En tres partidos solo llevamos un gol, eso nos pesa".

Sobre las molestias con las que acabaron N'Diaye y Febas, el técnico descarta males mayores: "No son lesiones, estaban cansados de molestias musculares y fue por prevenir y sacar alguien de refresco. Los errores que tuvimos nos mermaron en confianza, veíamos que podíamos perder. El equipo es frágil a la primera de cambio. Si tú planteas un partido con ese medio campo no puedes regalar el balón. Se confecciona para tener la pelota. La pena es que hicimos un desgaste grande para nada. Yo no estoy preocupado porque veo muchas cosas buenas y este Málaga va a salir adelante. Ojalá vuelva la gente que está fuera. Hoy perdemos a Gallar, Pablo lesionado, Haitam cae, tenemos tres quirófanos de gente joven.... Ante eso lo bueno es que no perdemos. Pido a la gente paciencia, sé que es complicado, el día que yo me preocupe, preocúpese usted".

"Ahora hay que recuperar a la gente, pasar revista, utilizar a toda plantilla. Conseguimos un punto, no es suficiente. Nos quedan dos partidos y tenemos que usar a los que tenemos al 100%. Es buena noticia que esté Luis Muñoz pero no está al nivel de los compañeros. El jugador se tiene que levantar mañana a entrenar y recuperar y pensar en el Leganés. Espero que este equipo cuando dé el paso adelante coja carrerilla", decía en concreto sobre el malagueño y ampliaba al grupo, cerrando con una valoración de Loren: "Es un chico que me gusta, tiene cualidades para hacer cosas. Habíamos trabajado con él para que tuviéramos ruptura con él. No se le puede pedir nada más. Es un jugador que nos tiene que ayudar. Son jugadores de la casa que nos tienen que ayudar".