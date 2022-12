Pepe Mel: "Hemos dado la cara en todo momento"

Pepe Mel, técnico del Málaga CF, habló tras el partido con el Granada sobre lo que había visto en el césped de La Rosaleda: “Nos hemos enfrentado a un buen equipo y hemos dado la cara en todo momento salvo esos minutos de despiste. Hemos estado en el partido, hemos estado bien y en la segunda parte hemos hecho las cosas bien. Les hemos creado problemas”.

Sobre la línea de tres centrales espetó: “Igual que en Valencia lo interpretamos muy bien, no lo estábamos haciendo muy bien hoy. Había que cambiar el sistema y esos diez minutos que habían pasado entre el primero y el tercero no me entendían. Es la primera vez en mi vida que he tenido que escribir un papel para que me entendieran los futbolistas. A partir de ahí lo han entendido, el equipo se ha ordenado y ha llegado el gol. Ellos necesitaban ganar y nosotros también y los dos hemos salido a ganar. Creo que para el espectador ha sido un buen partido”.

Acerca del posible penalti a Loren soltó la lengua: “Nadie ha hablado nada del penalti que le hicieron a Fran Sol en Valencia. Hoy el árbitro decide que es penalti y el VAR le llama. No voy a discutir a una máquina o a quien en Madrid decide una cosa cuando el árbitro a un metro decide otra. El que lo ve a 500 kilómetros le ha ganado al que decide a un metro. A mí lo que me da más rabia es que nadie habla del penalti que le hicieron a Fran Sol el otro día en Valencia. Ahí no lo revisó nadie, nadie dijo nada y pasó desapercibido. Ahí también tiene que estar el VAR”.

Preocupa el estado de N’diaye: “Lo conozco muy bien porque lo tuve en Sevilla. Le falta un pelín para estar en forma como yo quiero y él lo sabe. Genaro ha estado muy bien, es de agradecer su esfuerzo porque llevaba muchísimo tiempo sin jugar 90 minutos y ha estado a buen nivel y lo ha hecho muy bien. Fran Sol está en la cama porque tiene fiebre y por eso no ha estado hoy”.

Destacó a Villalba y otros: “Fran, Febas…, tenemos que recuperar al mejor Luis Muñoz. Si está a buen nivel, igual que N’diaye, nos van a mejorar. Lo de Alfred es cuestión de darle un poco más al entrenamiento. Luis necesita confianza, es un futbolista muy bueno que ahora no nos está dando el cien por cien de lo que tiene. Le necesitamos. He hablado con él y sabe que es importante para mí. Nos tiene que ayudar, más siendo el capitán del equipo. Pero el equipo necesita a todos. El camino por recorrer es muy largo. Estamos a tres puntos. Eso no es nada. El Granada es un equipo muy bueno. El cómputo de los partidos ante Levante y Granada nos dice que la diferencia de puntos en el campo no se ve. Hay que seguir y necesitamos encadenar dos resultados buenos”.

Ahora toca la final de Ibiza: “El que hace los horarios de los partidos debe ser el que ha estado en el VAR hoy. El Granada ha tenido cinco días para preparar el partido y yo tuve ayer. Pero es que hoy ya es viernes y jugamos el domingo a las dos de la tarde y tenemos un viaje a Ibiza de por medio. Voy a jugar en Ibiza sin preparar el partido. Creo que eso lo deberían ver. No quiero que suene a excusa, pero es mucha ventaja que un equipo tenga cinco días para preparar un partido y otro solo uno. Y es mucha ventaja tener que dar un viaje cuando no tenemos ni 48 horas para recuperar a la gente que ha jugado hoy”.

“Iremos con la actitud con la que fuimos a Zaragoza, a Valencia y con la que hemos jugado ante el Granada. Los jugadores saben lo que nos jugamos en Ibiza. Todos tenemos esa conciencia clara del partido que es y a competirlo”, añadió.

“Hay que valorarlo todo dependiendo de quién está enfrente. Teníamos un señor equipo, pero les hemos plantado cara y le hemos hecho daño, nos hemos puesto por delante, hemos sido capaces de superar muchas cosas adversas. Tenemos el plantel muy justito y todo el mundo da la cara. A la gente le ruego que confíe. El Málaga va a salir de esta situación porque tiene los mimbres para hacerlo. Y no lo digo yo, lo dicen los jugadores en el campo”, añadió Mel.

Del gol de Rubén Castro también opinó: “Rubén es ese futbolista. Llevo diez años con él y sé lo que es Rubén. Puede estar todo el partido sin tocar la pelota y te hace un golazo. Hoy le ha añadido trabajo, ha luchado, ha defendido… No tiene 20 años y nos ha dado muchas cosas. Ha sido una pena lo del penalti, hubiera sido la guinda. Los futbolistas hablan en el campo y son los que están diciendo que es posible, que la gente tenga esperanza en que vamos a sacar al Málaga de aquí porque el Málaga tiene que estar fuera de descenso”.

En cuanto a las suplencias de Juanfran y Lumor se mantuvo firme: “Entre Lumor y Javi Jiménez he tenido que elegir y he elegido a Javi. Fomba jugaba hacia arriba, no pensábamos en defender, sino en atacar, por eso en el otro lado estaba Hervías. Lo de Juanfran tiene una explicación: he apostado por poner a otro punta. Hemos ido a ganar el partido. Hemos dejado a Genaro de lateral derecho y hemos sacado a Loren. Seguramente, conociéndome, si no hubiera hecho eso por la noche lo hubiera pasado muy mal en mi casa. Hemos puesto a Loren, un chaval que me encanta, ha provocado el penalti y no quiero tirarme flores. O eras valiente o mantenías lo que había y hemos preferido ser valientes”.