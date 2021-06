El Málaga CF se cita una vez más con su historia este domingo. El Juvenil A malaguista de Nacho Pérez Santamaría se enfrenta al Athletic de Bilbao en el partido de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones. El sorteo ha deparado que los blanquizales comiencen en casa, en la Federación (12:00 horas), y que intente cerrar las semifinales del torneo en Lezama el próximo domingo 20 de junio.

Los blanquiazules se han ganado el derecho de estar este curso entre las ocho mejores canteras de toda España. Real Madrid-Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña-Las Palmas y Levante-FC Barcelona son los otros emparejamientos de los cuartos de final. De este último entre granotas y blaugranas saldría el rival en semifinales del ganador de este Málaga-Athletic de Bilbao.

Ha sido un año sumamente impecable del equipo de Nacho Pérez, con grandes números en lo grupal y con varios jugadores que han coqueteado con descaro ya con el primer equipo en el plano individual. Su año en el Grupo 4 de División de Honor ha sido de categoría, con una única derrota en los 25 partidos disputados –curiosamente ante el San Félix, filial blanquiazul–, dos empates y el resto victorias, un total de 22.

Acabó el curso con 68 puntos, 79 goles y solo 16 tantos encajados. Ocho puntos por encima de Sevilla, 14 del Granada, 15 del Betis y hasta 23 del Cádiz, quinto clasificado. Son números de gran dominio de la categoría de una promoción que ha alterado durante todo el año jugadores de primer, segundo y tercer año indistintamente. La situación del club, que ha ido recurriendo de jugadores de la cantera durante todo el año, ha provocado que haya baile de jóvenes durante todos los equipos.

El sorteo deparó un grado más de dificultad a esta eliminatoria, con el partido de ida en casa, en la Federación –La Rosaleda, donde se jugó el partido ante el Sevilla, está inoperativa debido al cambio de césped– y la vuelta en Lezama, el templo de los leones, donde tendrán que intentar sellar el pase a las semifinales, que será en sede única y a un solo partido como si fuera una Final Four.

Nacho Pérez recupera para este partido a varios jugadores importantes, que se unieron al Atlético Malagueño para la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. David Larrubia, Mati e Ibra Toure estarán junto a sus compañeros ante el Athletic de Bilbao, también lo estará Haitam Abaida, que regresa de su experiencia con Marruecos sub 23. No estarán, por diversas molestias, Ángel Recio ni Moussa Diarra, aunque no se descarta su convocatoria para la vuelta. Loren Zúñiga, Roberto, Andrés Caro y los mencionados Larrubia y Haitam, grandes exponentes del equipo.

Del rival se puede esperar una línea muy continuista con lo que se puede ver en la Liga Santander con el primer equipo. El Athletic de Imanol de la Sota es un equipo muy físico, de una admirable capacidad de trabajo y que exigirá a los blanquiazules una marcha más para aguantar su ritmo. El juego por bandas y la búsqueda de balones al corazón del área serán una constante a nivel ofensivo de los leones, así como sus jugadas de estrategia. En su grupo acabó con 57 puntos tras 23 partidos –dos menos que el Málaga–, 18 triunfos, tres empates y dos derrotas en un grupo donde compitió también con otras grandes canteras como Osasuna, Alavés, Eibar o Real Sociedad, entre otras.

El objetivo blanquiazul no será otro que hacer continuar con el crecimiento de sus jugadores en un escalón competitivo y, por qué no, intentar emular la gesta lograda en Cambrils en 2003 y en Vera en 2016, dos camadas muy diferentes pero de mismo éxito. De ésta, desde dentro apuestan porque será sin duda una de las que mayores beneficios dé en un futuro al club.