Ramis: "Brandon salta por encima de Aitor y va al suelo, no hay penalti"

Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, estaba enfadado con el colegiado del partido por la decisión de señalar el penalti a Brandon Thomas. "Desde mi posición donde estoy no sé si es dentro o no, parece que es dentro. Hay muchas piernas, la he vuelto a ver y no me lo parece penalti, para nada. Están pasando demasiadas cosas en todos los partidos como para hacer todos un ejercicio de reflexión. Está el VAR y el VAR no falla, en esa acción yo la he visto la acción repetida y Brandon salta por encima de Aitor y va al suelo, nada más. El VAR le dice que es penalti también. Hay otra acción de una mano de un jugador del Málaga de espaldas, tal cual está el reglamento, que no estoy de acuerdo, es penalti, como en el Ibiza-Almería. Pero no te puede descentrar, tenemos que sabe aprovechar las que tenemos y no hemos metido".

"En la segunda parte tuvimos mucho más decisión, pero nos condena el resto del partido la primera parte. Hemos reseteado, hemos gestionado mejor la posesiones, hemos hecho bascular al rival y no hemos acertado en el área. Las ocasiones más claras fueron nuestras en la primera mitad a pesar de que ellos estuvieron mejor con el balón. Con el apoyo de su afición crecen en esas situaciones. Juan Soriano apenas ha tenido que participar. La segunda parte ha sido muchísimo mejor", decía el técnico catalán sobre el duelo.