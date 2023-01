Ramis se queja del gol del Málaga CF: "Vamos a dejar de creer en esto"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, lamentó en la sala de prensa el gol del empate concedido al Málaga CF, anulado en primera instancia por fuera de juego posicional de Fran Sol. "La primera parte fue muy igualada y competida, resultado justo. Estábamos algo temerosos, sin decisión para aprovechar en campo rival. Nos faltaba algo más de intención para hacer daño, sí lo hicimos en la segunda parte", analizaba.

Pero se calentaba el técnico catalán con el gol, a pesar de que decía que no la había visto. "No la vi aún. Me dicen que el propio jugador del Málaga CF dice que levanta el pie. Entonces, si levanta el pie, está en trayectoria. Ha ido en la línea del partido, siempre ha caído la pelotita del otro lado, ha sido así desde el principio del partido. Que nos acompañe o no la suerte... Si es verdad que un jugador del Málaga CF que está en fuera de juego y levanta la pierna y está en la trayectoria del balón, pues vamos a dejar de creer en esto después de que lo vea. Ellos se juegan mucho, es una conversación que hemos tenido con ellos, pero, hostias, nosotros también. Estas decisiones se toman con tiempo suficiente para descontar y valorarlo bien. Hemos trabajado el partido muy bien, concedemos muy poco y nos marcan".

"El rival sabíamos que iba a empujar, no tienen los mismos ritmos al inicio, sabíamos que iban a salir muy intensos, llegando a duelos y ayudas. En la segunda parte hemos evolucionado, el Málaga se partió un poquito más. En ese 4-3-3 no nos hacían daño, pasaron a 4-4-2, tuvimos más situaciones de desequilibrio. Me voy con la sensación de otros partidos, de tener que sacar los tres y sólo llevarme uno. Me preocupa que estos reveses nos hagan perder el camino que llevamos", cerraba el entrenador del equipo canario.