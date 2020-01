Ramón e Isma Casas, convocados por España sub 19

Una buena noticia para dos canteranos del Málaga, Isma Casas y Ramón Enríquez, que han sido citados por España sub 19 para jugar un amistoso la próxima semana, el miércoles 15 de enero, ante Italia en Las Rozas. Es la última prueba antes de la celebración de la Ronda Élite, en la que se obtiene plaza para el Europeo. Ambos han sido asiduos en los planes de Santi Denia en los últimos meses.

Se da la circunstancia de que, de no haber desconvocatoria por este compromiso, los jugadores no podrían intervenir en el partido que el Málaga jugará el próximo martes 14 de enero ante la Ponferradina (20:00 horas). También juega el Málaga el viernes 17 de enero en Fuenlabrada. Ambos son asiduos en los entrenamientos de Víctor y han tenido minutos en el primer equipo. De hecho, Ramón fue titular por primera vez en Oviedo el pasado domingo y jugó una hora. Casas ha jugado 252 minutos oficiales con el primer equipo entre Liga y Copa. Suma 15 internacionalidades entre sub 18 y sub 20.

En total hay 23 jugadores convocados. Sevilla, Espanyol y Barcelona suman tres jugadores y después viene el Málaga, con dos, como Villarreal, Real Sociedad y Real Madrid. También salió la citación de la sub 17 para jugar ante Italia ese mismo día y en ese caso no hubo ningún convocado malaguista.