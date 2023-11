Recio, Kuki Zalazar e Iván Rodríguez, ADN malaguista en el Córdoba

Tres jugadores canteranos del Málaga forman parte de la plantilla del Córdoba que este domingo visita a La Rosaleda. El trío formado por Recio, Iván Rodríguez y Kuki Zalazar figuran en la plantilla que dirige Iván Ania. Ninguno ostenta el rol de titular. Recio tuvo problemas físicos, Iván Rodríguez llegó al final del mercado y Kuki es quien más ha jugado, con dos titularidades.

Cada uno se encuentra en un momento distinto de su carrera. Recio (32 años), que debutó de la mano de Pellegrini, maduró en el Granada y fue capitán del Málaga, vivió ese duro descenso a Segunda y a partir de ahí su carrera fue hacia Leganés, Eibar y una experiencia en Chipre tras la que ha recalado en el club cordobés. Desde que salió de Málaga fue algo recurrente hablar de su regreso, pero no se produjo. "Un partido muy emotivo evidentemente para mí. He hecho casi toda mi carrera en ese club, desde los 9 años. Es un partido importante para los dos equipos, muy bonito porque como creo que dijo el míster el otro día, es de otra categoría. Por circunstancias nos enfrentamos en Primera Federación. Al final el ambiente que vamos a vivir el domingo en La Rosaleda va a ser más parecido a Primera División que a esta categoría", decía en la víspera del duelo. Sólo ha intervenido en tres partidos para un total de 39 minutos tras perderse por lesión el primer tramo de temporada.

En el caso de Iván Rodríguez, a sus 27 años el de Alameda fue uno de los perjudicados en ese limbo en el que quedó tras la sanción de LaLiga que sólo permitía usar 18 fichas y no dar de alta a jugadores del filial que ya no eran sub 23, como le pasó a Mula también. Tras salir de Málaga jugó dos temporadas y media en la Ponferradina en Segunda antes de recalar en Primera RFEF en el Rayo Majadahonda el año anterior y ahora firmar por el club cordobés, con el que sólo ha jugado 37 minutos en cuatro partidos, siempre como suplente en tramos finales de varios encuentros. Intenta reflotar su carrera en Córdoba, aunque tiene competencia.

Por último, Kuki Zalazar (25 años). Había grandes esperanzas en el hispano uruguayo. Internacional con España desde pequeño, llegó a hacer una pretemporada con Javi Gracia en el paso de cadete a juvenil. Una zurda de mucha calidad, golpeo y facilidad para golear que no ha podido demostrar en el profesionalismo. Le conoce bien Sergio Pellicer, juntos fueron campeones de España juveniles en el año 2016 en aquella generación con Ontiveros, Luis Muñoz, En-Nesyri, Samu Casado... Jugó también después la Youth League tras ese título. Pero no llegó a debutar de manera oficial con el primer equipo del Málaga aunque jugó amistosos y entró en alguna convocatoria. Fue cedido a Cartagena y con 20 años acabó su etapa en Málaga para estar un tres temporadas en Valladolid, con su filial y alguna aparición en el primer equipo. Jugó en la Ponferradina en Segunda y en el Deportivo de la Coruña en Primera RFEF la pasada temporada, categoría en la que se quedó para reforzar al Córdoba. Ha jugado seis partidos, con dos titularidades y un gol en 217 minutos de juego.