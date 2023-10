Recreativo de Huelva-Málaga CF: La piedra del Decano (20:00)

Recreativo de Huelva-Málaga Club de Fútbol, un duelo con solera que se da 14 años después de la última vez en una categoría, Primera RFEF, menor para la jerarquía de los contendientes. Entonces fue en 2009, en Primera División. 14 veces se han enfrentado desde 1993, con la nueva denominación malaguista. El balance es favorable: seis victorias, cinco empate y tres derrotas. En Huelva (viejo y nuevo Colombino), dos victorias, cuatro empates y sólo una derrota. Es un territorio que se da bien en clave malaguista.Valga el preámbulo numérico para darle la dimensión adecuada al partido. El Málaga lleva todo septiembre y lo que va de octubre ganando partidos de manera continuada, lo que le ha hecho escalar hasta la segunda posición en la tabla, con 15 puntos de 18 posibles. El Recreativo de Huelva viene con una tendencia favorable. Como le sucedió al Marbella, cayó de manera infausta a la quinta división nacional después de la reestructuración de 2020/21, la Tercera RFEF. Ahora tiene la inercia como institución de dos ascensos consecutivos a su favor. Y también en esta temporada viene de ganar en un campo de prestigio máximo, el Alfredo di Stéfano del Real Madrid Castilla. Venció con bastante solvencia al equipo de Raúl González Blanco y ocupa la séptima posición, con nueve puntos. Es esa situación en la que los partidos pueden valer doble. Si vencen los onubenses, reducen a tres puntos. Si gana el Málaga, estira a nueve. Las tablas dejan los seis puntos actuales.

El viento a favor que sopla alrededor del bloque de Pellicer necesita de refrendos continuados, aunque es irreal pensar en una continua bacanal de victorias. Así que hay que trabajar cada punto y, dependiendo de contextos y situaciones, hay empates que pueden ser buenos. Aún no ha firmado la ‘x’ el Málaga esta temporada. Y alguna llegará, aunque sea un tercio de victoria y dos tercios de derrota numéricamente. Pero hay que sumar. Como hizo el Antequera hace unas semanas en el Colombino, aunque el Recreativo fuera superior. Los onubenses tienen al mando a un ex malaguista, Abel Gómez, miembro de aquel filial que jugara en Segunda. El sevillano jugó casi 70 partidos en la categoría de plata en aquel recordado equipo antes de alternar Primera y Segunda en su carrera como jugador. Ahora, joven aún, se recicló y en su estela tiene un ascenso a Primera RFEF bastante valioso. Su equipo tiene jugadores de peso específico, como el ex malaguista Caye Quintana o una pareja de centrales formada por jugadores con varios centenares de partidos entre Primera y Segunda, Raúl Navas y Alejandro Gálvez. El canterano del Málaga Luis Alcalde da un toque de distinción arriba también.

Con más de 1.000 malagueños como viento de cola para intentar conseguir un buen resultado, el Málaga inicia un tramo de calendario bastante exigente el próximo mes y medio.