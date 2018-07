Renato Santos: "Málaga es un grandísimo club"

Renato Santos fue presentado esta mañana en la Sala de Prensa Juan Cortés. El jugador llegó el pasado lunes a Málaga, pasó reconocimiento médico y ayer se oficializó su fichaje. Hoy completó también su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz. Lo hizo al mismo ritmo que sus compañeros.

El portugués, que portará el dorsal 11 a su espalda, manifestó que para él era "un sueño jugar en España". "Málaga me dio la oportunidad y para mí es una bonita oportunidad", reconocía y piropeaba al club: "Málaga es un grandísimo club, con mucha historia. He hablado con colegas míos que me han hablado bien del club, de la afición, de la estructura. Para mí fue fácil elegir a Málaga". Renato admitió que habló con ex malaguistas como Espinho o Edinho, que le hablaron muy bien de la entidad, para decantarse o no por esta opción.

Sobre sus aptitudes y preferencias sobre el campo señalaba que prefiere "jugar por la derecha, pero he jugado por la izquierda, por el medio... Yo voy a jugar donde el entrenador piense que es lo mejor. Y voy a intentar dar lo mejor de mí". El portugués también comentó que ya ha tenido una primera conversación con Muñiz, que le transmitió su "confianza" y que llega bien físicamente: "Estoy preparado para jugar el siguiente amistoso".