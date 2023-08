Málaga CF - Antequera CF: El Costa del Sol se queda en casa (2-1)

El Málaga ganó el derbi contra el Antequera en el XXXIV Trofeo Costa del Sol, que se queda en las vitrinas blanquiazules. Tres partidos y ningna derrota, pero queda la sensación de que el Antequera mostró lo que está por venir en Primera RFEF. Conjunto rocosos, pacientes y con ideas claras. De los que se cocinan buenas ocasiones y no se rinden ante un 2-0. Buena imagen de los de Medina.

La Rosaleda se abría de nuevo al público y algo más de 10.000 espectadores con ganas de borrón y cuenta nueva. Y eso que la semana fue convulsa por las salidas de Álex Calvo y Cristian. Siempre duele ver una promesa volar. Conduce este asunto a otro: El Málaga necesita más fichajes, al menos un central de mayor nivel, un delantero de otro perfil y más hombre para las bandas. Lo de Víctor García se anunciará pronto. Hay dinero para fichar.

Si la liga empezase hoy, seguramente Pellicer habría puesto un once muy parecido al que sacó. Es encomiable el esfuerzo de Murillo por cumplir en el lateral zurdo. No tuvo demasiada profundidad el conjunto malacitano, aunque mandó desde el arranque. El Antequera no se achicó y hasta llegó a poner en aprietos a un buen Alfonso Herrero, que brilló especialmente en un mano a mano con Luismi Redondo.

En la segunda mitad Pellicer dio descanso a Genaro y Dioni para meter a Juanpe y David Larrubia, que se estrenaba tras unas semanas en el dique seco. Sangalli pasó a ser el mediocentro y Roberto el punta del 4-1-4-1. El Málaga entró bien, apretando arriba y encontrando espacios.

Kevin y Loren marcaron

Kevin marcó las diferencias con la colaboración inestimable de Alfonso Herrero. El extremo probó fortuna desde fuera del área y casi sorprende al meta antequerano. El Málaga cazó el rechace pero fue empujado por su rival hacia su portería desandando la banda derecha hasta llegar al meta.

Lo que parecía un pelotazo sin sentido de Herrero escondía un balón a la espalda de la zaga donde Kevin fue el más listo, se impuso a su rival con habilidad y definió con la derecha en el mano a mano. El Málaga se adelantó y La Rosaleda, con 10.000 asistentes, rugió de nuevo.

No se achicó el Antequera, que probó varias veces a Alfonso Herrero, que estuvo especialmente atento en un centro chut que se iba para la escuadra o cerrando una contra que Destiny.

Medina hizo sus cambios de una tacada y dio un paso al frente en energía. Pellicer los fue haciendo en varios bloques. En uno de ellos entró Loren Zúñiga, que dejó prácticamente finiquitado el partido con el 2-0 a falta de un cuarto de hora. Una falta lateral de Gabilondo al corazón del área no la supo despejar la zaga antequerana y el delantero lo aprovechó. Lo celebró con rabia. Se le venía resistiendo el gol con el primer equipo.

El Málaga parecía que lo tenía todo controlado y hasta se veía más cerca el tercero que lo contrario. Pero en el 86’ Destiny se desquitó de su primer error y de cabeza puso el 2-1. No pudo encadenar su tercer encuentro seguido dejando la portería a cero. En el verde llevaba un rato Juan Hernández, que empezó a mitad de semana a respirar dinámica blanquiazul.