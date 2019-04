No se puede hacer norma de un partido, sería casi como mentir por la imposibilidad de tomar un mero resultado como un patrón. Pero no cabe duda de que la imagen que dio el Málaga en Alcorcón no se parece en nada que se haya visto en las 34 jornadas anteriores. Efecto Víctor o como quieran llamarlo, pero el equipo fue otro. Feroz, animado, sin cadenas.

El Málaga, que había puesto su techo en los tres goles al Córdoba en La Rosaleda, regresa de Madrid con cuatro goles en la cuenta y tres puntos que saben a liberación y fe. Por lo pronto, Víctor refuerza su discurso de coach y prepara el terreno para su estreno en La Rosaleda contra el Mallorca. En menos de una semana, el estado de optimismo recupera espacio.

Era tan esperado el primer once de Víctor que casi resultó algo decepcionante que no fuese revolucionario. Pero es que tampoco hay tanto donde sacar en este Málaga. Lo que sí quedó claro desde el inicio es que hubo reseteo de los jugadores blanquiazules, más firmes y entonados de lo que se venían mostrando en las últimas semanas.

Línea de cuatro, doble pivote, dos alas, enganche y delantero. De manual. No inventó Víctor, no, que sin embargo sí notó rápido el efecto de su aterrizaje. De repente, al Málaga se le veía más ágil más dispuesto, más centrado. Desencadenados, pronto escaló hasta el marcador ese espíritu, transformando el viento en tangibles.

Después de jornadas y jornadas intentándolo, Ontiveros logró su ansiado gol. Una jugada que llevaba repitiendo toda la temporada y que siempre terminaba en nada. Recibió, encaró, buscó disparo y gol. El marbellí quería protagonismo. Tras marcar, también fue causante del 0-2. Tras una internada en el área con desenlace defectuoso el esférico llegó a Blanco Leschuk, que logró con fortuna hallar a Adrián González, que firmó su octavo tanto del curso.

Pero estábamos con Ontiveros, que tuvo la sentencia absoluta en el 40’ tras un centro de Renato Santos que vieron pasar Blanco y Adrián. El marbellí, con todo a favor, frivolizó con un intento de vaselina que le intuyó Dani Jiménez. Un par de minutos después, el Alcorcón aprovechó un penalti absurdo de N’Diaye para meterse en un partido del que había sido borrado.

Lejos de venirse abajo, el Málaga entró en la segunda mitad mandando. Un magnífico pase de Keidi a la espalda de la defensa sirvió para que Blanco controlase con el pecho y aguantase el tiempo necesario para asistir a Renato Santos, que definió con un toque sutil que entró suave tras tocar en el poste.

Pero era el día de Ontiveros, que tenía la mirada canalla y la sonrisa pícara. El marbellí zanjó el encuentro con una falta directa que el meta del Alcorcón trató de despejar sin éxito. El 1-4 ya sería definitivo. El Málaga se da un gustazo y se envía a sí mismo el mensaje de que todavía está a tiempo. Queda una parada menos, pero Granada y Albacete pueden sentir a los de Víctor en la nuca.

Ficha técnica:

Alcorcón: D. Jiménez; Laure, Rodas, David Fernández, Bellvis; Sangalli, Boateng, Toribio (Unai Elgezabal, 17'), Borja Galán (J. Pereira, 78'); Víctor Casadesús (Fran Sandaza, 63') y Juan Muñoz.

Málaga CF: Munir; Cifu, Lombán, Pau Torres, Ricca; N'Diaye, Keidi Bare (Lacen, 75'); Renato Santos (Iván Alejo, 70'), Adrián (Mula, 86'), Ontiveros; y Blanco Leschuk.

Goles: 0-1, Ontiveros (12'). 0-2, Adrián González (28'). 1-2, Juan Muñoz (45'). 1-3, Renato Santos (53'). 1-4, Ontiveros (71').

Árbitro: Ais Reig (Valenciano). Amonestó a Sangalli (35'), N'Diaye (43'), Laure (58'), Boateng (68') y Unai Elgezabal (80').

Incidencias: Partido de la 35ª jornada de Segunda División disputado en el estadio de Santo Domingo.