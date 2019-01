Ricca: "Lo mejor de la primera vuelta es el grupo que se ha formado"

Corren buenos tiempos para Ricca. El lateral uruguayo se ha asentado como capitán, es indiscutible para Muñiz y además, está mostrando una faceta goleadora poco conocida hasta la fecha. "Obviamente que en lo personal me siento muy bien y con confianza, pero repito que lo importante es siempre el equipo y estamos en el buen camino", destacó Ricca en un acto del Málaga en la CaixaBank Family Store de calle Larios. En el que también acudieron la capitana del Málaga, Adriana Martín; así como el capitán del equipo Genuine; Carlos. Además, hicieron acto de presencia Francisco Martín Aguilar, Ben Barek, Caminero y Juan Rodríguez.

"Lo mejor de la primera vuelta es el grupo que se ha formado, el equipo, hay un compromiso de parte de todos, desde el que más juega al que menos, y eso para competir hasta el final es fundamental, que todos estén con ganas e ilusión", destacó el charrúa en una muestra del liderazgo que tiene que tener el jugador que porta el brazalete de capitán. Igualmente, Ricca fue cuestionado por la situación más complicada en lo que va de curso: "Hay momentos que es difícil mantener el mismo nivel durante el campeonato y lo dijimos en la buena racha, que habría momentos y baches, pero lo importante es levantarse cuando pasan, como el fin de pasado".

Primera vuelta

El Málaga cerró la primera parte del campeonato con 39 puntos, empatado con el Albacete, y en plena lucha por los puestos de ascenso. "Es lo que apuntábamos en esta primera vuelta, a estar en los puestos de ahí arriba para seguir en la carrera. El balance es positivo sabiendo que queda muchísimo y que va a ser duro hasta el final", destacó el lateral blanquiazul. También tuvo tiempo para hablar sobre su futuro y compromiso con el Málaga: "Estoy muy contento y muy cómodo aquí. Al día de hoy estoy pensando solo en competir, en ganar y en que el equipo siga con la buena dinámica".

El Málaga recibe el sábado al Lugo en La Rosaleda, en lo que supondrá la vuelta del equipo al estadio de Martiricos tras la derrota ante el Reus. "El equipo no se ha fiado nunca de nadie, no subestima a nadie y la competición es muy pareja, a veces no se dan resultados como se esperan pero lo importante es reponerse. Jugando en casa sabemos que somos un equipo fuerte, a pesar del Reus, y tenemos que volver a ganar con nuestra gente y hacernos fuertes en casa nos da muchísimo", confesó. Por último, Ricca dio una pequeña pincelada sobre la primera incorporación en el mercado de fichajes: "Seleznyov va bien. Es un jugador que ha llegado hace poco, se está adaptando al equipo, compañeros y forma de juego. Y cuanto antes esté mejor porque nos puede dar mucho".