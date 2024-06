Roberto Fernández: "Quedan dos para cumplir el objetivo; lo vamos a hacer"

El Málaga CF ha logrado firmar una noche para el recuerdo mucho tiempo después y el verdadero protagonista fue Roberto Fernández, que firmó los dos tantos para alcanzar la siguiente ronda del play off de la fase de ascenso a Segunda División. Tras esto, el delantero habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

El atacante pide tranquilidad, pero confía en cumplir con el objetivo: "Estás pasando a la final de un play off y quedan dos partidos para cumplir el objetivo, pero tranquilidad, porque restan dos finales y lo vamos a hacer". Quiso hacer una valoración del encuentro: "El partido puede ser similar al de la ida. Salimos con todo y nos marcan a la contra. En el descanso sabíamos que podíamos remontar. Estoy muy feliz, pero pido tranquilidad que quedan dos partidos y queda lo más bonito".

El de Puente Genil respondió sobre su futuro, pero no mira más allá del 23 de junio: "Estoy centrado en hacer lo que tengo que hacer para que el Málaga pueda volver a donde se merece". Tras esto, se mojó levemente sobre el próximo adversario: "Sinceramente, me da igual, pero si tengo que decidir uno, pues, ya que esta eliminatoria la hemos pasado por el factor campo, pues sí nos toca el Ceuta bien y si no también".

Roberto pidió tranquilidad sobre su actuación: "Soy delantero. Es normal que me caigan a mí los balones, pero estamos trabajando todos y ha sido impresionante, el público nos ha llevado en volandas, pero queda lo más importante y tenemos que ser fuertes". También lo hizo sobre su estado físico: "He estado bastante cargado, pero por mí bien y el de todos, pues pensamos que debía descansar algo más de lo normal durante esta semana".

Antes de concluir, hizo una radiografía de sus dos goles: "El primero ha sido un fallo de ellos y como dice el míster la que tengo debe ir dentro y el segundo he visto que un defensa ha cometido un error y me he lanzado con todo".