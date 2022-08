Roque Santa Cruz sigue goleando con el malaguismo presente

Roque Santa Cruz sigue dando los últimos coletazos a su excepcional carrera en su país, Paraguay, donde defiende los colores del Libertad y sigue anotando goles. El de este pasado fin de semana fue muy especial. El que logró fue el número 13 de este 2022 que logra el ex blanquiazul, éste ante los ojos de un espectador que fue desde Málaga para pedirle su camiseta, y el paraguayo cumplió.

Parte esencial de la historia del Málaga CF como protagonista de la temporada de los sueños, la de Champions League, su profesionalidad, saber estar y simpatía caló hondo aquel año en el malaguismo. Su estancia en el club no fue muy prolongada pero lo suficiente para que se le recuerde con cariño. Nueve años de aquel curso sigue dando goles a sus 41 años con el Libertad de Paraguay, segundo clasificado del torneo clausura y que no pudo pasar de octavos de la Libertadores.

En las gradas del Estadio Tigo la Huerta, Roque fue autor de uno de los goles de Libertad para vencer por 4-1 sobre Sol de América. En las gradas, las cámaras captaron una pancarta muy especial de un aficionado que rezaba: "Roque... Vengo desde Málaga a pedirte tu camiseta. En España no olvidamos". El paraguayo no faltó con su cita con el gol y tampoco con los detalles que le hacen grande. Vio la pancarta y no dudó en regalar tras el partido su elástica a este aficionado malagueño que lucía los colores de Libertad.