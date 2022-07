Rubén Castro: "Vamos a hacer todo lo posible por llevar al Málaga CF a Primera"

El Málaga presentó por todo lo alto la nueva camiseta de la firma danesa Hummel en la céntrica Plaza de la Constitución arropado por varios centenares de bulliciosos aficionados que esperaban conocer la nueva piel blanquiazul y también ver si entre los modelos estaba el flamante fichaje Rubén Castro. El canario, dejado casi para el postre, no sólo estuvo sino que lanzó un mensaje ambicioso y apuntando al ascenso.

“Sí, vengo con muchísimas ganas y después de ver a tanta gente en la presentación de las camisetas se le ponen a uno lo vellos de punta y vamos a hacer todo lo posible para llevar al Málaga a donde tiene que estar que es la Primera División”, fueron las primeras palabras como malaguista de Rubén Castro.

Recogía el testigo de otro de los refuerzos estelares del Málaga para la temporada 2022/2023, Fran Sol, algo más cauto aunque con el mismo fondo: “El míster es durillo con nosotros pero como debe ser. Lo primero que he visto es un grupo muy unido. Hemos entrenado muy duro porque es el único camino que hay hasta el éxito. No voy a decir cuál es el objetivo porque todo el mundo sabe cuál es y no lo voy a decir, pero este es un año para soñar”.

En el centro de la imagen estuvo nuevamente el capitán Luis Muñoz. “Lo más importante que la hemos presentado en el centro e la ciudad y con tanta gente. Esperemos que sea una camiseta que venga con un año bonito. Sabemos que tenemos mucha gente detrás”, dijo el malagueño.

Lo cierto es que la afición cantó en varias ocasiones el clásico “¡Vamos a volver!”, dejándose llevar por la emoción del momento en un acto que comenzó sobre las 20:30 horas y que deparó algunas sorpresas. El Málaga vistió a alrededor de 300 personas con la nueva equipación y los repartió por varios puntos del Centro, llegando todos en procesión hasta la plaza.

Hubo abonados de todas las edades, jugadores de las categorías inferiores, del Genuine, del Femenino y hasta celebridades como el premiado actor malagueño Antonio de la Torre, que también tomó la palabra.El acto lo condujeron Basti y Ana Mari Romero, como viene siendo habitual en los últimos tiempos y también contó con sendas actuaciones musicales para abrir y cerrar el acto. Abrió Chande y finalizó Iván Peláez, ambos malaguistas y autores e intérpretes de sendas canciones dedicadas al Málaga.

Las camisetas se ponen a la venta en las tiendas oficiales desde las 10:00 horas de este viernes 7 de julio y en los próximos días se dará a conocer la segunda ya que Hummel quería que la principal gozase de todo el protagonismo en este día.