Rubén Castro: "Nos mató el penalti en el minuto 45"

Rubén Castro, delantero del Málaga, valoraba al final del partido en los micrófonos de LaLiga cómo había sido la derrota en el Carlos Tartiere. "La sensación son buenas, el equipo ha dado la cara. Nos hemos encontrado con que el equipo ha ido por la victoria pero ese penalti en el 45 nos vino muy mal. No lo pudimos conseguir. Creo que el equipo desde un principio salió a por el partido. Nos ha matado el penalti en el minuto 45, nadie lo esperaba. En la segunda parte salimos a por el partido como pedía el míster pero no pudo ser", decía el canario, que confía en que se puede remontar el vuelo: "Tanto mis compañeros como yo lo intentamos pero no metimos. El fútbol son goles y no lo conseguimos. Afecta un poco perder, pero tenemos muchísimos puntos por delante. Tenemos que ganar cuanto antes. Confío en el equipo y confío en el míster".