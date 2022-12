Rubén Yáñez, paradas y fe

El Málaga CF no pudo sacar nada positivo en su visita al Levante. Lo tuvo cerca, pero no pudo adelantarse en el marcador tras un fallo grosero para un delantero de la calidad de Rubén Castro y otro anulado al delantero canario. Después no pudo levantar el tanto de Iborra, aunque tuvo opciones.

"El equipo ha dado todo, ha puesto mucho esfuerzo. Injusta no es la derrota, llega en un rechace, pequeños ajustes, no te llevas el partido. Se trata ahora de seguir trabajando, de aprender y empezar a conseguir puntos con mayor frecuencia", decía el meta Rubén Yáñez, que hizo algunas paradas de mérito en la segunda mitad y mantuvo al equipo en el partido cuando se subieron líneas y se arriesgó para obtener algo.

"El equipo ha dado mucho para tener puntos, pero la balanza se decantó para ellos. Ahora toca pensar en el partido ante Granada y hay que sacar esto adelante. Es un hecho que tenemos fuerza mental, somos más sólidos, estamos haciendo un buen trabajo y eso se refleja en el campo. Tenemos que sacar esto. Se puede salir del descenso antes de final de año. Estamos haciendo un buen trabajo, es el camino, se está demostrando, pero tenemos que sumar más", respondía el cancerbero catalán.

Por su parte, el autor del gol del Levante, Vicente Iborra, señalaba que la clave fue tenerle máxima estima al Málaga. "Lo respetábamos al máximo, para nosotros es un equipo de Primera, con jugadores de Primera y una afición fantástica. Le respetamos mucho y fue clave eso. Si ponemos en una balanza todo, fuimos justos vencedores. Se defendieron bien, tuvieron sus contras, plantearon el partido como creyeron, pero hemos ganado de forma merecida, tuvimos más opciones y estuvimos más en su campo", decía el centrocampista valenciano.