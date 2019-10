Octavo partido consecutivo en el que el Málaga no conoce la victoria, pero esta vez estuvo cerca. El conjunto blanquiazul mostró una versión mejorada respecto a partidos anteriores y marcó dos goles. El primero de ellos fue de Armando Sadiku, que valoró el encuentro: "El vestuario tiene la cabeza baja, pero somos conscientes de que jugamos un buen partido. Pudimos ganar como pudimos perder. Un puto es bueno en Zaragoza. Son estos momentos que vamos a corregir en los siguientes partidos para mejorar en los últimos minutos y estar más fuertes. Da rabia, habíamos jugado un buen partido. En semanas anteriores no creamos oportunidades y no rematamos, hoy marcamos dos goles y nos vamos positivos y con la cabeza alta".

Dejando a un lado el gol, el albanés cuajó un buen partido. Por ello sorprendió su cambio. "Ha fallado un tiro de izquierda antes de ser cambiado, estaba cansado, pedí el cambio porque estamos jugando muchos partidos. Estoy contento conmigo, estoy bien físicamente y estoy para todos los partidos. Estoy dando todo de mí mismo, es un momento donde necesitamos puntos. Espero hacer muchos más", explicó el delantero.

Analizó al rival, a priori superior, y que sigue sin perder en esta Liga SmartBank: "Difícil en la clasificación porque ellos tenían más puntos, pero si no la miras, ¿quién ha jugado mejor? Estamos ahí, sólo falta esos errores que tuvimos al final. Tenemos que mejorar y seguir adelante. Los tres puntos son medicina y necesitamos los de Huesca".