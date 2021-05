Salado explica los detalles del acuerdo entre el Málaga CF y la Diputación

Se están moviendo las instituciones malagueñas en torno al Málaga CF. La gestión del administrador judicial José María Muñoz y su llamamiento a ellos y empresas de la Costa de Sol está dando sus frutos. Si días atrás se anunciaba el acuerdo con la Diputación de Málaga por dos temporadas, que pasará a ser patrocinador oficial del club y aparecerá en el frontal de la camiseta, a ella se le unía el Ayuntamiento con el anuncio de Francisco de la Torre, que aseguraba un incremento en la aportación municipal a la entidad.

Francisco Salado intervino este lunes en Área Malaguista de 101tv para analizar y tratar los pormenores del acuerdo con el Málaga. El presidente de la Diputación confirmó lo que adelantó este periódico, que aporte de este acuerdo sería de 500.000 euros y que mantienen también el patrocinio de Turismo Costa del Sol "que está en el pantalón, eso son 150.000 euros más IVA, por lo que rozará los 200.000". "Si se suma con IVA son más de 700.000 euros. El año que viene sería igual. El acuerdo también es que si el equipo sube a Primera División la camiseta en vez de medio millón vale un millón de euros, también estaríamos ahí. Pero estoy convencido de que si el Málaga sube grandes empresas pondrán sus ojos en el Málaga. En ese caso si tenemos que estar estaremos y si no pues daremos un paso al lado", explicaba Salado.

Salado asegura que el acuerdo es prorrogable, aunque si llegan empresas que aporten mayores beneficios se echarán a un lado: "Si yo soy presidente seguro. Hay elecciones municipales después de estas dos temporadas. Pero en el tiempo que a mí me toque se va a garantizar. Haciéndolo con la buena fe de que no queremos estorbar. Si tú mañana subes a Primera y viene una empresa privada que da dos millones de euros, damos un paso al lado. Incluso ahora, si viene otra empresa que da más dinero damos un paso al lado. Igual servimos de institución tractora para traer otras instituciones o empresas. Ahí ha estado Tesesa, que hay que hacerle un monumento, o Micolchón. Nosotros estamos para echar una mano y que la 21/22 sea económicamente lo mejor posible".

"La marcha deportiva de un equipo de fútbol de alta competición es la estabilidad financiera, las relaciones con la junta directiva o el dueño del club. Ese ambiente hay que rescatarlo en el Málaga. Esa incertidumbre siempre José María me lo transmitía, la necesidad de dar cierta estabilidad al proyecto de la 21/22", recuerda el presidente de la Diputación sobre conversaciones con el máximo responsable del club en estos momentos: "La imagen de Málaga no sólo es el turismo, que también, es la proyección deportiva de la provincia con equipos como el Málaga, el Rincón Fertilidad en este momento o el Unicaja. Es una buena inversión. Vamos a ayudarle a equilibrar sus cuentas, también da garantías ante LaLiga a la hora de fijar su techo salarial para hacer un equipo competitivo. En los momentos difíciles es cuando tienen que estar las administraciones. Cuando el Málaga vuele solo, será el momento de dar un paso al lado, nunca atrás y apoyar al Málaga en nuestro nivel. Hay que hacerlo ahora. Cuando subvencionas al Málaga lo haces a todo lo que lo representa.

Salado alaba la transparencia y la sinceridad de Muñoz desde su llegada al club, de ahí su apoyo: "Al final todo suma para hacer un presupuesto que necesita el Málaga para hacer grandes fichajes y tener una masa salarial mayor. Si quieres traer una figura del deporte tienes que pagarle bien. Sin renunciar a la cantera, el Málaga tiene que seguir trabajándola. Si se trabaja bien podrá sacar grandes valores. José María me comentó que tenían en su presupuesto que por toda la equipación del Málaga podría sacar un millón de euros. Siempre me lo ha explicado con claridad, y como veo que hay seriedad hemos tomado esta decisión".

Otros clubes piden ayuda

"Llaman la gran mayoría de los clubes de la provincia, pero nosotros no podemos cubrir todas las necesidades. Ahí tienen que estar los Ayuntamientos también. En estos momentos complicados hemos sacado una línea COVID para aportar material de desinfección porque lo están pasando mal. Todo vale mucho dinero".

El apoyo del Ayuntamiento y el alcalde

"Me alegro, estoy convencido que la ciudad de Málaga quiere ayudar a sus equipos. Rápidamente ha reaccionado y creo que va a ayudar al Málaga en este momento complicado".

Al-Thani

"A José María se le nota que cada decisión que toma lo hace porque quiere y siente al Málaga. Toma decisiones administrativas pero en lo deportivo también presta interés. Yo he visto ese cambio. Incluso el trato ante la administración pública, cuando estaba Al-Thani llegábamos y éramos unos desconocidos. No había un diálogo con ellos para ver qué necesitaban, cómo iba el equipo. Terminaba el primer tiempo, se metía en su zona VIP y no había calor humano. Esa frialdad se notaba, no había empatía entre la dirección del equipo, la ciudad y la provincia".

Posibles compradores

"No lo conozco, hay muchos comentarios. Lo que sí ha anunciado José María es que va a hacer la ampliación de capital, que espera que vaya mucha gente y que espera que haya equilibrio entre los accionistas mayoritarios y los pequeños. El Málaga representa a una ciudad entera, a una provincia y a un sentimiento".

Próxima temporada

"En los primeros meses era muy pesimista José María, se le veía agobiado porque no veía solución al final del túnel. Ahora lo tiene todo más clarificado, está a la espera del juicio pero tiene claro ese crédito puente mientras cobra o no cobra esas cantidades que deben el Villarreal y otros clubes, la ampliación de capital… si todo va bien dice que la viabilidad está garantizada. Lo veo animado".