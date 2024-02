Salva Ballesta: "Pides la cabeza de Pellicer y ¿ahora qué?"

Salva Ballesta pasó por los micrófonos de SER para hablar del Málaga CF, tiempos que son difíciles al no terminar de arrancar el equipo blanquiazul, adentrado en un bache pronunciado tras la fea derrota en Melilla. "No estoy en el día a día para saber las sensaciones. Es muy complicado analizarlo. El primero que está a disgusto es el técnico, por lo que le leo. No hay nadie mejor para cambiar dinámicas que Pellicer. Está preparado, es de la casa, conoce los entresijos... Hay responsabilidad de los jugadores. Hay que ponerse el mono de trabajo, vas a campos donde parece que el rival es fácil, se adelantan y ya es otro partido. Cualquier partido en este categoría hay que pelearlo. Le digo desde la experiencia y la primera persona, lo viví como entrenador y como jugador. Cuando jugaba en el Atlético en Segunda nos pintaron la cara porque pensábamos que íbamos a ganar con el escudo. Y perdimos tres partidos en las primeras jornadas y eso nos costó el ascenso. Queda liga y campeonato, no tengo dudas de que el Málaga estará arriba".

"Es fútbol, ya hemos escuchado al técnico que no salió un buen partido en Melilla. Son rivales y campos en los que hay que ganar para estar arriba. Nadie quiere perder y menos un equipo como el Málaga. Era una oportunidad importante para haber arañado puntos, pero todavía queda Liga. Los puestos altos están cada vez más difíciles pero hay obligación de entrar en el play off, que no van a ser nada fáciles", decía Salva Ballesta. "En el fútbol te cambia todo en minutos, cosa que no entiendo. El domingo ganas 4-0 y todos los que piden la cabeza te piden la oreja. Esto se rige por los resultados. Hay un balón, 22 jugadores, muchos condicionantes que hacen que un partido se decante. Pides la cabeza de Pellicer y ¿ahora qué?"

Una pequeña visión del Recreativo, próximo rival de los blanquiazules. "Es un equipo que me extraña la situación en la que está en el sentido de que no es una plantilla de talonario, de sueldos de 250 o 300 mil euros, como hay en los equipos de arriba. Es otro concepto, pero están ganando más partidos, en casa meten 12-15 mil y aprietan. Han cogido esa dinámica de ganar y puntuar. Es un partido de otro olor. El jugador del Málaga no necesita motivación, enfrentarse al Decano implica dar más de lo que puedes y así lo tienen que hacer". El exjugador volverá a participar en el Campus Leyendas de España, que se celebrará en Torremolinos por segundo año consecutivo. "Va a ser el enclave donde va a haber más ex futbolistas internacionales entrenando. Se retiran y cada vez hay más incorporaciones. Capel, Nolito, Marchena, García Calvo, Munitis... Las dos capitanas del Málaga, Encarni y Ruth, van a ser entrenadoras".