Samu Castillejo, encerrado en Milán por el coronavirus

Samu Castillejo, ex jugador del Málaga y actualmente en las filas del AC Milan, contó en El Partidazo de COPE la complicada situación que está pasando por culpa del coronavirus en Italia y que le ha obligado a permanecer en su domicilio en estado de cuarentena: "Estoy agobiado sobre todo por la familia. Al final, los compañeros que tengo aquí están con las mujeres, con los hijos, el que no vive con un amigo...A mí me pilló todo cuando estaba aquí solo y por miedo al contagio no quise hacer venir a mi familia, decidí dejarles allí. Ahora estoy solo".

"Llevo en casa desde el lunes pasado, que habló el presidente y dijo que se suspendía la liga, fuimos a entrenar pero nos dijeron que nos marchásemos a casa hasta este próximo lunes, que en teoría pensamos que tendremos que estar en casa todavía porque hay jugadores infectados y creo que nos tocará quedarnos por un tiempo", añadió el jugador del Milan que se mostró con poco optimismo ante la posibilidad de hacer vida normal.

Además, señaló las medidas que están tomando las autoridades italianas para frenar el contagio: "Para salir a la calle hay que tener una autorización, sobre todo para la gente que trabaja, y el resto sólo puede salir en situaciones de emergencia como ir al supermercado o a la farmacia. La semana pasada fui al supermercado, cuando todavía no estaban cerrados, y parecía más un hospital que un supermercado; estaba todo el mundo con mascarillas y guantes, pero creo que toda medida es poca. Para ir al mercado tienes que ir solo". Y añadió: "No se puede salir porque está el espacio aéreo cerrado, pero como he dicho si te pillan fuera y no llevas la autorización de que estás fuera por trabajar, pueden ser hasta tres meses de cárcel, está la situación difícil".

Por otro lado, también quiso comentar su rutina diaria durante estos días de aislamiento: "Ahora estoy solo, vivo en un apartamento y es lo más aburrido del mundo. Haces lo que en teoría haces día a día, pero claro no puedes ir a entrenar, no puedes salir a cenar, pues todo el día estás en casa hablando con la familia y con los amigos".

En cuanto a su salud personal, el jugador admitió que a veces la mente le juega malas pasadas en los últimos días: "Ahora a lo mejor te duele la cabeza o te pasa algo y piensas que lo tienes, pero por suerte no lo he pasado. No he tenido ningún síntoma y mis compañeros tampoco, pero es verdad que tengo miedo".

Por último, comparó la situación que se está viviendo actualmente en España, donde los supermercados están quedando vacíos por el miedo al coronavirus: "En España estáis en la misma situación de aquí hace tres semanas. La gente no sabe muy bien qué va a pasar, se asusta y lo compras todo y te quedas en casa. Esa situación ya la pasamos y ahora los supermercados están normales, pero lo que sí hay es mucho respeto a lo que se dice y las calles están vacías".