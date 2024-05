San Fernando - Málaga CF: En busca del duende en la Bahía (18:00)

Ha soplado el Levante toda la semana en la Bahía, pero se calmó el sábado. El desánimo cunde en la San Fernando futbolística. Los resultados en otros partidos convierten en raquíticas las opciones del equipo gaditano de permanecer en Primera RFEF, categoría en la que estuvo desde su creación. Hay un proyecto detrás, hay un buen equipo por nombres que ha ganado esta temporada a los tres primeros clasificados en Bahía Sur (Castellón, Córdoba e Ibiza), pero eso no basta en esta laguna de cocodrilos que es la Primera RFEF. Allí aparece el Málaga CF (18:00 horas), que tampoco anda sobrado de autoestima en estos momentos. El ascenso directo se marchó hace tiempo y la espera para el play off no está siendo muy gratificante, las señales que emite el equipo de Sergio Pellicer no son óptimas. Ha ganado sólo uno de los seis últimos partidos, en casa se atasca y no puede ganar. Eso sí, siempre compite y recibe pocos goles, una receta de mínimos para competir por el ascenso, que es una película distinta a lo visto hasta ahora.

Para llegar a tope al fin de semana del 1 y 2 de junio, cuando empieza la verdad, hay que ir afinando. El Málaga necesita confianza, creer en sí mismo, optimizar las cualidades que tiene y disimular los evidentes defectos. Esto es, las carencias ofensivas. Con Roberto de vuelta se intimida algo más, no sólo por los 14 goles, sino también para la presencia y la presión en el área contraria. También regresa Manu Molina y es baja Nelso Monte. No vienen mal estas sanciones para ir quedando limpios para la fase de ascenso y también para activar a otros jugadores que deben estar disponibles. Es difícil vaticinar los planes de Pellicer en los onces, siempre se guarda alguna carta para sorprender. Es también una competencia interna. Para ello se ha rotado y se ha mantenido enchufado a 22 jugadores. Mientras, se busca inspiración frente a la imponente Bahía de Cádiz, en la tierra de Camarón de La Isla.