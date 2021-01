Santi Cazorla y el whatsapp del Málaga de la Champions

Santi Cazorla habló en AS de su paso por el Málaga. Fue sólo una temporada, pero el asturiano dejó su sello de calidad, ayudó a meter al equipo en la Champions y, antes de marcharse al Arsenal por los problemas económicos que ya acuciaban, consiguió ganar la Eurocopa de 2012 con España como jugador malaguista. En la temporada 2011/12 jugó 42 partidos, con nueve goles y ocho asistencias. Quizá su gol más recordado fue una falta en el último minuto en el Bernabéu que ponía el 1-1 y en la que metió el balón en la escuadra de Iker Casillas. Todo derivó en el pase a la Champions League, pero no se acompañó institucionalmente.

"Pellegrini siempre ha intentado llevarme con él y ha buscado un estilo de juego de posesión que me ayudaEn Málaga hicimos una temporada impresionante. Fue una pena que el proyecto no continuara. Fue un año muy bonito: entramos en Champions por primera vez", explicaba el centrocampista, de 36 años, que apura su carrera en el Al Sadd catarí, precisamente, a las órdenes de Xavi Hernández, donde ya lleva nueve goles y nueve asistencias en 15 partidos: "Yo pensaba que iba a estar muchos años en el Villarreal, en mi casa. Me valoraban. Pero un día me llamó el presidente y me dijo que había problemas económicos y que tenían que vender a uno de los jugadores con 'más cartel'. Estaba entre (Giuseppe) Rossi, Nilmar y yo y llegó una oferta importante por mí. El presidente me llamó a su despacho y me dijo que lo sentía, pero que debía aceptar. Además, era un proyecto interesante que me interesaba. Estaba Pellegrini y había futbolistas importantes… Fue una buena manera de irme, ayudando al club que considero como mi casa y llegar a un proyecto importante e ilusionante".

"Fue una pena. Teníamos grandes futbolistas", dice Cazorla sobre lo que se vivió en Málaga en el efímero tramo de gloria de la era Al-Thani: "Tenemos un grupo de Whatsapp entre todos, lo hablamos siempre y es una pena. No sabes lo que ha pasado. No tienes una explicación de por qué el proyecto no sale adelante cuando se consiguen los objetivos. El primer año entras en Champions, que era muy difícil… Casi llegan a semifinales. Pero bueno, por circunstancias los jugadores van: Isco, Monreal… Es una pena por la ilusión de la gente y cómo se vivía todo en Málaga".

"Sí, claro que se notaba. Al final no nos pagaban, pasábamos meses sin cobrar, de repente nos pagaban un mes… No sabíamos qué pasaba, estábamos cumpliendo los objetivos y no se cumplía lo prometido. Uno se plantea qué pasa, las explicaciones tampoco eran claras… Nadie nos decía nada exactamente. Durante la temporada hubo momentos complicados, pero supimos evadirnos para conseguir el objetivo de entrar en Europa", lamentaba Cazorla, que desde Málaga emigró a Londres: "En el Arsenal es donde más se me ha valorado El Arsenal y la Premier tienen mucho más tirón. Si no juegas en Barça, Madrid o Atleti, el nivel mediático en los periódicos es diferente. En Inglaterra tratan a todos los equipos más o menos por igual. Noté un gran cambio".