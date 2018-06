Santos y Jony, casos opuestos

El mercado empieza a desperezarse con el paso de los días. El próximo lunes 9 de julio arranca la pretemporada en el Anexo de La Rosaleda, así que la dirección deportiva se mueve para aligerar el máximo posible la plantilla antes de ese día. Salieron Jony y Cecchini, se mueve en los despachos el futuro de Ignasi Miquel y en última instancia el de Michael Santos. La intención del club en estos últimos meses era la continuidad del futbolista tras regresar del Sporting, pero la oferta del Copenhague y su situación contractual cambian el panorama.

Al igual que Jony, el delantero uruguayo cuenta con una cláusula de salida en su contrato en caso de que llegue una oferta de cesión desde Primera. Si al jugador le satisface, el club estaría obligado a dejarlo salir a préstamo y el otro equipo asumiría la ficha al completo. Es lo que ocurre con el Alavés y el de Cangas del Narcea, pero los casos de ambos jugadores son opuestos.

La amortización del traspaso del charrúa se seguiría soportando en caso de préstamo

La clave está en la forma en que llegaron a Málaga. Jony firmó libre desde el Sporting. No hubo un traspaso, mientras Santos costó alrededor de 4.5 millones de euros al club por el 70% de sus derechos. El funcionamiento del límite salarial establece que ese dinero, independientemente de si se ha pagado o no al club de origen, se amortiza de manera fraccionada según los años de contrato, en este caso cuatro en el momento de la firma -terminaría en 2020, como el asturiano-. De este modo una cesión del charrúa implicaría liberar el peso de su ficha a lo largo de esta temporada, pero al ser aún futbolista en propiedad del Málaga se seguiría soportando la amortización restante. En definitiva, su salida a préstamo no dejaría de afectar al margen de maniobra de la dirección deportiva.

Por eso la oferta del Copenhague se mira con buenos ojos desde la entidad. Se pretendía hacer un esfuerzo por Santos y su salida solo sería por una oferta que rondara la inversión inicial que se hizo hace dos veranos por él. Ocurre que delantero no tiene mucha predisposición por continuar en Málaga después de un año en el que se ha puesto en el escaparate con sus 17 goles en Segunda y los alrededor de cuatro millones que ofrece el club danés satisfacen de algún modo esas pretensiones que había marcadas.

En la operación aparece como tercer agente el River Plate uruguayo. El conjunto sudamericano, que ostenta el 30% restante de los derechos del jugador, prefiere esperar una oferta mayor de los daneses o la de cualquier otro conjunto y Santos valora positivamente sair a Dinamarca, teniendo en cuenta que allí disputará la Europa League. O su fase previa, por el momento, en uno de los equipos más grandes del país nórdico.

El Málaga espera que la operación, pese a este momento de stand by, llegue a buen puerto ya que un traspaso es la única vía para liberar considerablemente el límite salarial. Si se cayera y solo hubiese ofertas de préstamo desde Primera se estaría ante esa obligación de soltar al jugador. El Alavés, tras la insistencia de Abelardo, se lanzó antes que nadie a por Jony para garantizar su incorporación. En este caso aparece la oferta de traspaso del Copenhague y después de una temporada a préstamo solo restaría un año de contrato a Santos a su regreso el próximo verano a Málaga. Una situación que de cualquier modo reduciría la valoración del futbolista, ahora en un buen momento tras el curso cuajado y que le ha valido ese interés del conjunto que dirige Stale Solbakken. Preocupa menos con Jony -aunque lógicamente una venta siempre es mejor- precisamente por no tener que aguantar la amortización de un pago por fichaje en su caso, opuesto al del charrúa.