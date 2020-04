Saviola: "Lo que vivió Málaga en la Champions fue algo increíble"

Javier Saviola fue uno de los hombres del Málaga de la Champions. Estuvo, ya en tramo final de su carrera, una temporada en La Rosaleda, la 2012/13. Llegó procedente desde el Benfica y acabaría su carrera tras jugar en Olympiacos, Hellas Verona y su River Plate. En Málaga jugó 37 partidos, en los que marcó nueve goles, uno de ellos en Europa, el que abrió la gran victoria ante el Zenit en el primer partido de la fase de grupos de la Champions, a pase de Jesús Gámez.

El argentino vive ahora con su mujer y sus dos hijos en Andorra. Allí se prepara para su carrera como entrenador y juega al fútbol sala, el deporte en el que se inició en Argentina. Juega con el FC Encamp andorrano, con el que se proclamó campeón en las últimas dos Ligas y participa en competición europea incluso.

Saviola concedió una entrevista a la Revista Panenka en la que se refirió a su paso por La Rosaleda y a aquel año de Champions. Fue preguntado por si tenía mejores recuerdos de su año en Sevilla, en el que ganó la UEFA por primera vez para el club de Nervión, o de la temporada que vivió en Málaga, con ese pico del máximo nivel europeo de la entidad. "Uno deja recuerdos muy bonitos en todos los clubes por donde pasa. Por respeto a la gente no voy a decantarme por ninguno. En estos clubes viví situaciones muy lindas. En el Sevilla ganamos la primera Copa de la UEFA. Creo que la gente no lo olvidará nunca", decía el argentino, antes de glosar su periodo a las órdenes de Manuel Pellegrini: "Y en el Málaga por poco no llegamos a estar entre los cuatro equipos más importantes de Europa. Lástima que nos quedamos fuera en aquella eliminatoria contra el Borussia Dortmund. Lo que vivió la ciudad en aquellas fechas fue algo increíble. Difícilmente se pueda volver a repetir".

Saviola alternó en ataque con Roque Santa Cruz, dos jugadores de una calidad indiscutible que llegaron ya en el tramo final de sus carreras tras una trayectorias acreditada en varios de los mejores clubes del mundo. También Baptista tuvo minutos en la punta, como el duelo de Dortmund, una vez se recuperó de sus problemas físicos. Dejó un grato recuerdo en La Rosaleda.