Seis millones de límite salarial para el Málaga CF

La estructura deportiva y el músculo y margen de Manolo Gaspar al frente de la confección de la plantilla se ha visto beneficiado también por el acuerdo de LaLiga con CVC. La partida económica que recibirá el club en este sentido ha servido para que el margen salarial del equipo ascienda hasta los seis millones de euros, como aseveró José María Muñoz en su comparecencia ante los medios.

"Hemos podido acceder a jugadores que no hemos podido acceder en dos meses atrás", reconocía el administrador judicial del Málaga CF, como puede ser el caso de Antoñín y el acuerdo de cesión con el Granada, lo que permitirá al equipo ser más competitivo tanto en el mercado como en la presente temporada sobre el césped. Aún faltan algunos retoques, sobre todo en el caso del delantero, donde se pretende invertir una partida importante del límite salarial.

En este sentido, Muñoz reconoció que existe en el club "ilusión" por lo que se puede conseguir a nivel deportivo: "El año pasado siempre miramos hacia abajo, este año quizá podemos mirar para arriba. El equipo tiene que mirar hacia arriba. Yo les he visto entrenar, no tengo título de fútbol, pero lo que me gusta es la intensidad, las ganas, el compañerismo... Eso me gusta".

Aspectos que destacó también Muñoz son referentes a la devolución de esta aportación al límite salarial, que llegará a partir del cuarto año, una vez que se fraccione en esta y las próximas dos temporadas. Así, también reveló la mejoría de cara al exterior con respecto a clubes, jugadores y agentes, ya que a diferencia del curso pasado, este curso ningún jugador ha pedido una cláusula de indemnización en caso de no lograr inscribirlos antes del cierre del mercado.

Además, Muñoz dio tranquilidad en el aspecto económico en estos momentos en el club. A 30 de junio de 2020, como reconoció él mismo, el club estaba en negativo cuatro millones, cifra que a día de hoy está "en positivo unos 1,5 millones de euros", apuntó. Todo eso pese a las contingencias surgidas desde su llegada, situación que con la pronta campaña de abonos se debe revertir.

"A nivel institucional cuando más tranquilidad tengamos, estaremos mejor, El primer objetivo es dar estabilidad. Desde el punto de vista económico. Con eso y la venta de abonos no tendremos problemas económicos", cerraba el administrador judicial en lo referente a la situación económica-deportiva del club.