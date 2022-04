La liberación de Sekou Gassama

Eran los primeros minutos de Sekou Gassama tras un mes, los primeros con Pablo Guede en el banquillo. Su papel en estos meses ha sido escaso. Desde la llegada de Natxo González sólo había podido disputar media hora en 10 partidos, entrando de refresco en los compases finales. Es por esto que sus minutos ante el Leganés y el gol que logró a los pocos de haber entrado significaron mucho para el delantero catalán, que reconoce que sufrió durante este tiempo.

La llegada de Pablo Guede abre un camino para Sekou. No sólo a él, sino también para el resto de jugadores que no estaban contando, ávidos de minutos y de protagonismo. Para el delantero se abrió esa vía ante el Leganés y no dudó en aprovechar la oportunidad que tendría en esos minutos con un gol de ratón de área.

"Muy bien con Pablo. Pude tener una conversación con él a su llegada, me dio la confianza, la oportunidad...", expresaba Sekou, que está contento con el papel que está desempeñando el argentino desde su llegada, cuando reconocía su necesidad: "Llevo desde enero intentándolo, trabajando duro todos los días. He tenido la suerte y oportunidad con Pablo, con la confianza ha podido ser, con gol... muy agradecido a él".

El ariete se mostraba "muy contento por el equipo y la victoria" tras el partido, un encuentro que era "muy importante para nosotros" y que para él significó poder "volver a jugar y reencontrarme con el gol". Sekou sólo ha tenido minutos en 19 de los 36 partidos de Liga, poco más de la mitad, con los que no ha llegado ni a los 700 minutos y ha hecho tres goles. Sólo fue titular en seis de estos 19 partidos, casi un tercio.

Su relación Strindholm

En la celebración de su gol, tras asistencia de Paulino, Sekou se fue directo para el banquillo. Su destino era Dani Strindholm, a todos los efectos tercer portero del primer equipo y canterano de La Academia, aún con ficha del filial. Ha sido él uno de los apoyos del catalán y el que siempre le mantuvo viva esa confianza con el gol.

"Él sabe que he sufrido mucho todo este tiempo. Me ha dado mucho ánimo. Me dijo que cuando entrara la iba a meter, que el gol nunca se pierde. Cuando he podido meter el gol me he acordado de él", explicaba Sekou sobre la celebración del 0-3 del Málaga en Butarque, reconociendo lo importante que es el joven en el vestuario: "Es una persona que hace mucho grupo, mucha piña y le estoy muy agradecido. Es uno más de la plantilla aunque tenga edad de juvenil".