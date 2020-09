Semana clave para la salida de Keidi Bare

Hubo un acuerdo hace semanas que no ha cristalizado. El caso es que Keidi Bare sigue en la disciplina del Málaga a pesar de que el Espanyol y el conjunto de la avenida de Martiricos habían llegado a un acuerdo para que el mediocentro albanés se convierta en jugador periquito.

Aunque el Espanyol podría tener problemas para inscribir al jugador, diversos medios catalanes apuntan a que esta semana acometerá su fichaje y especulan incluso con la posibilidad de pudieran cederle en caso de no poder disputar esta campaña con los espanyolistas. El Málaga, por su parte, espera que se cumpla el acuerdo al que llegaron y que reportaría a las arcas de La Rosaleda en torno a los dos millones de euros, cantidad que sería muy útil en la actual situación del equipo andaluz.

Bare tiene más ofertas además de la del club perico, pero ya ha elegido y su acuerdo con el conjunto perico existe. Desde Italia, también hay medios que han señalado al mediocentro internacional con Albania como jugador que interesa a diversos equipos de la segunda categoría italiana.

Keidi Bare llegó de la mano de Caminero y aunque no tenía ficha del primer equipo, sí que fue un jugador importante la temporada pasada. Esta campaña no podrá tener ficha del filial ya que ha cumplido 23 años. Sus emolumentos no están acordes a la nueva realidad salarial del Málaga, aunque no son especialmente desorbitados.