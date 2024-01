Sergio Pellicer: "Estoy cabreado conmigo mismo"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció visiblemente afectado por la derrota en Ceuta en la sala de prensa del Alfonso Murube. "Primero felicitar al Ceuta por la primera parte. Fue un partido muy divertido para el espectador, pero no para nosotros. No empezamos bien situados, tampoco en la presión. Ni con balón hemos tenido paciencia y hemos tomado malas decisiones. El rival ha sido superior, pero después nos hemos ajustado y hemos hecho lo más difícil, hemos encontrado buenas estructuras, con la alturas adecuadas, y los cambios han entrado bien. Cuando hemos hecho lo más difícil no nos puede ocurrir esto. Las situaciones de pérdidas que han generado tránsito no las hemos defendido bien en momentos críticos. Me voy a quedar con que no le vamos a perder nunca la cara. Tenemos alma y actitud, la tenemos, pero tenemos que mejorar también por parte mía, trabajo en esta situaciones", decía el técnico malaguista.

"Se lo escuchaba a un entrenador top. Es trabajo nuestro, en el aspecto defensivo. Tenemos que coordinar muy bien", reconocía Pellicer: "En el 2-2 estábamos atacando, pero en caso de pérdida que tenemos que tenerlo claro. Primero la orden es apretar y después hacer falta. Más tarde replegar, la tres cosas están claras, pero nos ha costado. Tenemos que entrenar. Hemos sido muy solidarios y muy rocosos durante la temporada, pero en estos últimos partidos lo estamos perdiendo. Son cosas de trabajo. Tenemos que dar un paso, se acaba la primera vuelta, no es la mejor manera de acabar. Exceptuando un par de partidos ha sido inmaculada, en cuestión de trabajo, rendimiento y actitud. El rival está muy bien trabajado, tenemos que trabajar también. Este equipo tiene alma y lo demás lo tenemos que trabajar. Gracias a toda la gente de Málaga que vino, nos hacen sentir cosas que no somos y me da mucha pena por ellos. Pero es el proceso ahora, de recuperarse y levantarse. Ha sido un partido tremendamente bonito, con mucho respeto en las aficiones".

"Es un campo de nivel, espectacular, el mejor de la categoría por césped. Vamos a otro campo y pensamos que no se puede jugar, es un campo espectacular, el césped está enorme", razonaba Pellicer cuando se le preguntaba por si había errado al poner a tantos jóvenes de inicio: "Es un aprendizaje. A toro pasado diríamos que igual a lo mejor deben de salir otros. Para mí, cuando hay un error nuevo es un aprendizaje. Ese proceso lo están viviendo. Veo que los jugadores transmiten energía y una profesionalidad grande. Juanpe y Manu ya están entrenando desde hace días pero vienen de recuperarse. Más que el once que inicial lo importante es cómo se acaba. Es un error nuevo para ellos, para mí, para todos".

"Pensar ya en analizar el viaje de vuelta y entrenar, el Castellón es el partido más importante de la temporada", intentaba canalizar el entrenador sobre el siguiente duelo: "Somos ambiciosos, tenemos delante un equipo que lo hace muy bien y otro que también está a un gran nivel. Estamos en otro escalón, pero por la historia y la exigencia que tenemos es un partido señalado. Va a ser un partido muy bonito y que exigirá mucha energía. Va a ser un buena prueba de nosotros contra el favorito por números y los resultados que tienen".

"Los equipos están ahí por algo, no es estadística, son resultados. No merecemos más ni menos, tenemos lo que estamos trabajado", decía como balance de la primera vuelta: "Hay que seguir mejorando. Hay que hacer un balance positivo, aunque hay dos rivales que están por encima y ya no es tan positivo. Tenemos que focalizarnos en nosotros mismos. Ser ambiciosos, trabajar sabiendo cuál es nuestro objetivo. Hay dos vías para subir. Ser el mejor de la categoría y ahora mismo hay dos mejores. Y hay otra vía, no me planteo nada más. Me planteo el partido siguiente y que no nos genere frustración esto. Tenemos que tener equilibrio en la victoria y la derrota. Estamos teniendo problemas con las entradas a los partidos fuera de La Rosaleda. Tenemos que trabajar a nivel mental y técnico-táctico. Los rivales llevan un plus más contra nosotros. Y no es una excusa, debe ser un reto.

"Estoy cabreado conmigo mismo. Tengo que transmitir mejor", asumía el entrenador: "Fallamos y acertamos todos. A volver a reestructurarnos, a seguir trabajando. Somos un equipo al que remar contra corriente no le cuesta pero cuando hay un rival así más complicado. Esos momentos críticos no hemos estado bien y es trabajo. No es cuestión de cabrearnos, es mentalizarnos todos. El chaleco con las balas, para mí. Trabajar y reestructurar. Podremos ganar o perder, estar más o menos acertados, pero lo damos todo y tenemos alma".

Acerca del 3-2, en el que Alfonso Herrero no está afortunado, Pellicer decía que "no es un error, el centro se envenena, tenemos que ser más pesimistas dentro del área, en el sentido de las segundas jugadas, atacar el rechace aunque parezca que no lo vaya a haber. Esa fe de volver hay que tenerla. Alfonso con lo que nos está dando... Fallamos todos. Tengo que verlo, pero si es un error, a aprender y Alfonso nos dará lo que necesitamos", remataba.